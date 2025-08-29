晴時多雲

她在美國吃飯刷卡被「強收小費」！事後靠一招成功討回

2025/08/29 15:34

「小費文化」在美國早已行之有年，通常金額為帳單金額的15至20%，但近年也有越來越多人選擇不付小費。小費示意圖。（美聯社）「小費文化」在美國早已行之有年，通常金額為帳單金額的15至20%，但近年也有越來越多人選擇不付小費。小費示意圖。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「小費文化」在美國早已行之有年，通常金額為帳單金額的15至20%，但近年也有越來越多人選擇不給小費，一項調查顯示，1997至2012年出生的「Z世代」是最不常給小費的族群，因此不給小費也逐漸成為選項之一，但美國一名女子艾莉絲（Alice）日前在餐廳用完餐並刷卡結帳時，選擇了「不給小費」，豈料當她隔天檢查帳單時，卻發現自己被強收了4.19美元（約130元新台幣）、約15%的小費，艾莉絲後來直接向銀行申請爭議款，很快就成功拿回了這筆錢，她希望透過分享自身經歷，提醒更多人在刷卡完後檢查自己的帳單。

美國媒體《新聞週刊》（Newsweek）報導，艾莉絲當時用完餐並刷卡結掉了27.96美元（約862元新台幣）的帳單，但發現信用卡帳單上有個4.19美元的項目，直到隔天帳單細項出爐後，她才意識到其中的差異，也就是她總共被餐廳收了32.15美元（約991元新台幣）的費用，4.19美元正好就是15%的小費。

艾莉絲之後在社群平台Reddit分享這段經歷，大批網友對於餐廳「強收小費」的行為表示不滿，艾莉絲在貼文中提醒：「各位，這就是為什麼你們一定要仔細檢查信用卡帳單的原因。」

艾莉絲告訴《新聞週刊》，她直到看到信用卡帳單才發現的有這筆小費。而她是透過銀行網站提出爭議款，這操作非常簡單。後來她也在餐廳官網的匿名表單留言，告訴餐廳老闆事情的來龍去脈。

大通銀行（Chase）在爭議款郵件中表示，該款項將在24至48小時內入帳，客戶無需採取進一步行動，這讓艾莉絲鬆了一口氣。而艾莉絲提出的銀行帳戶截圖也證實，這筆多收的 4.19 美元，很快就入帳了。

雖然艾莉絲決定不公開餐廳名稱，但她仍希望透過分享自身經歷，提醒更多人檢查自己的帳單。

餐廳軟件公司Toast發布的2024年報告顯示，美國小費支出比例正持續下降，正餐餐廳的平均小費從19.4%下降到19.3%，速食店的小費比例，則從同期的16%下降到15.9%。

根據 Bankrate 2023 年調查，Z世代是最不常給小費的族群。只有 35%的Z世代表示，總是會在正餐餐廳付小費，相比之下，嬰兒潮世代的比例則有 83%。也只有24%的Z世代表示，他們總是會給髮型師、設計師或理髮師小費。

根據美國《公平信用報告法》（Fair Credit Reporting Act），消費者通常有 60 天時間 可以對未經授權的收費提出爭議。而針對艾莉絲的遭遇，專家提醒消費者務必要留意「未經授權的小費加收」。包含一定要保留或是用手機拍下明細收據，並在24至48小時內檢視帳單，比對刷卡金額和實際收費是否一致，一發現有狀況就立即提出爭議款，並回報餐廳，讓店家知道可能有這類不當行為。

