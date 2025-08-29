晴時多雲

葉倫警告：川普對聯準會的攻擊威脅美國信譽

2025/08/29 12:19

美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）。（路透資料照）美國前財政部長葉倫（Janet Yellen）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）日前宣佈「因故」開除聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）前所未見的行為引發關注。曾擔任Fed主席、美國財政部長的葉倫（Janet Yellen）投書《金融時報》表示，川普這種行為不僅違法，而且相當危險，可能終結聯準會的獨立性，並損害美國貨幣政策在國內外的信譽。

葉倫指出，法律明確規範，聯準會理事的任期為14年，正是為了防止理事被不喜歡其觀點或是尋求其效忠的總統解僱。「因故」得以解僱指的是有紀錄的不當行為，而這些指控並非正當理由。葉倫表示，庫克正直的履行了自身職責，藉由評估數據投票支持指在實現Fed雙重使命的政策。川普所引述的理由純屬虛構，只是為總統試圖以獨裁的方式奪權辯護的藉口。

文中提到，這項行動實際上並非針對某位理事，而是為了威嚇，川普將庫克作為目標，向聯準會理事會的每一名成員，以及參與聯邦公開市場委員會（FOMC）的各地區分行總裁釋出一個令人毛骨悚然的訊號，「如果對總統的觀點有異議，隨時可能成為下一個目標」。

葉倫警告，這類威脅可能扼殺聯準會官員履行向大眾提供誠實、專業和獨立貨幣政策意見的職責，這可能會改變他們的投票行為。這將使一個以獨立性、卓越成就聞名的機構，淪為總統的傀儡舞台。

目前，川普政府的首要目標是要求聯準會大幅降息，以降低美國政府高達37兆美元（約新台幣）債務的償債成本。但葉倫表示，這可能會造成災難性的後果。葉倫指出，以歷史經驗來看，當國家領袖控制了央行，迫使他們購買政府債券，或是降低利率以控制償債成本時，混亂就會隨之而來。例如1920年代的德國、二戰過後的匈牙利，近年的阿根廷和土耳其也是如此，同樣的故事持續在不同地方上演。

葉倫表示，政治化的央行會導致通膨上升、經濟成長波動、貨幣貶值。這樣的道路對美國來說並非好事。聯準會在制定負責任的貨幣政策方面的信譽，鞏固了全球對美元和美債的信心，而這兩項資產被廣泛認為是世界上最安全的資產，支撐著美國經濟。

葉倫提到，如果市場認為聯準會的決策受到政治指令左右，那麼每一次利率決策都將失去可信度，通膨預期可能會失控，美元作為國際準備貨幣的地位將受到威脅，投資人和盟友都會得出一個結論，美國不再擁有獨立的央行，美國將因此丟掉國家最重要的經濟資產之一。

葉倫強調，川普試圖解僱庫克的行為應該引起眾怒，而不是袖手旁觀。國會必須捍衛聯準會的獨立性，法院必須推翻這種非法的權力遊戲，金融界必須大聲疾呼，反對這種對美元信譽的直接攻擊。

