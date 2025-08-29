晴時多雲

傳三星DRAM爆良率與散熱挑戰 ! 外媒曝 : 美光趁勢強化議價能力

2025/08/29 14:13

市場傳出，三星DRAM傳遇良率/散熱問題，讓美光議價能力轉強，最終漲價成功。（示意圖，彭博）市場傳出，三星DRAM傳遇良率/散熱問題，讓美光議價能力轉強，最終漲價成功。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，三星的10奈米1b製程DRAM仍持續面臨良率與散熱管理問題，讓美國記憶體大廠美光（Micron）有望贏得更多行動DRAM訂單。據《Investing》報導，Mizuho TMT專家Jordan Klein直指，在價格談判中，美光議價能力轉強，最終漲價成功。

據報導，目前三星旗鑑智慧型手機「Galaxy S25」需要的DRAM有40%是由美光供應，其餘60%由三星自行生產。不過，根據Mizuho報告指出，三星考慮把美光的供應占比拉高至60%。因此，在第三季的價格談判中，美光是三家DRAM供應商中最積極的一家，要求漲價約10%，談判被推遲，但最終還是按照美光的條款達成了協議。

Klein表示，美光是他「最鍾愛的半導體做多標的」，理由是PC需求深具韌性、行動DRAM市占有機會擴大。

除此之外，里昂證券也首次關注美光，並給予跑贏大盤的評級，以及155美元的目標價。美光在過去6個月內，股價上漲超過27%，目前市值已達1300億美元（約新台幣3.97兆元），並持續展現強勁成長動能。

里昂表示，在NAND快閃記憶體領域，雲端超大規模企業對企業固態硬碟的需求正處於復甦的早期階段，而供應商則保持著嚴格的資本支出和生產水準，預計美光公司將從其預測的2025年下半年至2026年DRAM的健康供需平衡中受益。

據報導，美光HBM的營收已超過60億美元（約新台幣1832.5億元），預計到2025年底將達到100億美元（約新台幣3054億元）的營收。對此，美光管理層表示，有信心在2026年之前售罄其HBM供應，顯示市場需求前景強勁。

