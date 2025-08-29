工研院與日本製造巨擘川崎重工攜手，共創機器人、無人機與綠色永續新局。（工研院）

〔記者洪友芳／新竹報導〕面對全球低碳與智慧化浪潮，工研院與日本川崎重工業株式會社新簽署全面合作協議。工研院將在社會型機器人、無人機以及綠色永續技術等領域，協助川崎重工深化研發；同時結合川崎重工在造船、航空與鐵路等產業的既有優勢，雙方將共同推進從研發到市場落地的完整合作布局。

工研院執行副總暨副院長胡竹生表示，工研院長期深耕智慧製造、智慧運輸及綠色能源，累積豐富的創新研發能量與國際合作經驗。未來將協助川崎重工在臺灣進行市場調查與產業布局規劃，聚焦智慧機器人、無人機及綠色永續技術，共同創建從研發到應用的完整生態系，推進技術落地與產業化，期望透過跨國科研合作，為臺日產業創造新價值。

日本川崎重工副社長中谷浩表示，工研院是全球知名、引領臺灣產業技術發展的核心機構，並在新創扶植與國際技術合作累積深厚成果。川崎重工集團的願景與工研院的「2035 技術策略與藍圖」理念相近，雙方能在共同價值的驅動下展開策略性布局。川崎重工深耕臺灣多年，在鐵路、能源及半導體製造等領域擁有豐富經驗，而此次合作將結合雙方的技術優勢與研發能量，邁向創造新價值與實現永續社會的共同願景。

