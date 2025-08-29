晴時多雲

用退休金入住養老院後崩潰！78歲阿公揭殘酷現實：越住越窒息

2025/08/29 14:23

不少人會想說在退休後入住養老院，但這不一定是最終的歸宿。示意圖。（彭博）不少人會想說在退休後入住養老院，但這不一定是最終的歸宿。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕不少人希望在退休後入住養老院，享受安穩又舒適的晚年，並將其視為「人生最後歸宿」，但現實並不是如想像中那麼美好。日本一名78歲男子中村修一（化名）長年住在集合住宅，但之後感覺到體力逐漸衰弱，就醫、採買都變得困難，因此決定入住附帶照護服務的養老院，但只靠退休年金收入過活的他，卻在入住後因現實與理想的差距，覺得生活充滿「窒息感」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導真實案例，中村修一的妻子早逝，子女都在外縣市生活，身邊沒有能立即依靠的家人。因為擔心萬一出事，也想要擺脫孤獨感，他親自找上了民間的照護型收費養老院，並做出了入住的決定。

中村修一的退休金每月約13萬日圓（約2.74萬元新台幣），入住的設施標榜「免入會金、月費約12萬5千日圓（約2.64萬元新台幣）」，算是相對平價。他於是心想：「這樣勉強還能過得去吧。」然而這個盤算很快就破滅了。中村修一無奈地說：「我原本以為只要搬進來，就能終於安心過日子。沒想到，生活竟然會這麼不自由…。」坦言養老院的生活充滿了「窒息感」。

中村修一解釋：「首先，設施內的理髮一次就要3000日圓（約634元新台幣），雖然不用外出很方便，但也無法常去。尿布每月約5000日圓（約1057元新台幣），去醫院的接送還要加收費用，當下真的嚇了一跳。」此外，設施外出、購物都有繁瑣的規定，限制了中村修一自由行動的能力，讓他越來越感到壓力。

中村修一說：「雖然餐點每天三餐都供應，可是口味常常不合。偶爾想出去吃自己喜歡的東西，卻需要提出外出申請，還要有陪同手續。和以前能自由行動的生活，完全不同。」

而設施內的人際關係也加劇了他的孤獨感。中村修一說：「入住者多是80至90歲的人，聊天常常不太對得上話。工作人員雖然親切，但大家都很忙，沒人能陪我閒聊。」、「生活上雖然安全，但心靈卻得不到慰藉。我原本以為能過上『有人交流的生活』，結果完全不是這樣。」

入住一年後，如今中村修一幾乎沒錢能用在娛樂或嗜好上，退休年金都拿去繳養老院費用了，過去喜歡的將棋、溫泉旅行等活動，如今只能想想。中村修一坦言：「現在連給孫子零用錢都做不到。女兒還說『如果要忍這麼多，不如乾脆搬出來啊』，可我現在又害怕重新一個人生活。結果就是完全沒有退路。」

當初入住時，設施人員解說「只靠年金也能生活」，但實際上的各種額外支出與生活限制，讓他每天都深切感受到「自己正被管理著」。中村修一表示：「以前以為只要進了高齡者設施，老後就能安心。可事實上，那或許只適用於『經濟寬裕的人』吧。」

報導指出，每個人都希望老後能「安心生活」。然而，該選擇何種設施？能過上多少自由的生活？是否有經濟餘裕？這些現實都必須事先釐清。而且入住這類設施並非人生終點，而是新的起點，只有事先明確思考自己「希望過什麼樣的生活」、「需要哪些條件」，才能找到最適合自己的人生最後歸宿。

