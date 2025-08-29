晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

你買過嗎？好市多會員譽為「美味如快餐」6款物超所值冷凍速食1次看

2025/08/29 15:33

雞塊、薯條、墨西哥捲餅等6款物超所值冷凍商品，被好市多會員譽為「美味如快餐」。（資料照）雞塊、薯條、墨西哥捲餅等6款物超所值冷凍商品，被好市多會員譽為「美味如快餐」。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）是購買食品雜貨和家庭必需品的最佳去處，這裡匯集了許多美味佳餚，有許多商品遠勝於快餐店，而雞塊、薯條、墨西哥捲餅等6款物超所值冷凍商品，更被會員譽為「美味如快餐」。

外媒報導，好市多美食廣場的任何商品，皆比任何快餐店便宜許多，如經典熱狗加汽車套餐，只要50元，不過，除了美食廣場的美食，好市多在冷凍區，也有許多商品，同樣可以滿足你對快餐的渴望。以下是 6 款是會員口中「比快餐更好」的冷凍速食商品。

１‧雞塊

如果你喜歡 Chick-fil-A，可以用冰箱裡找到的美味食材在家重現這道招牌美食。1位 Reddit 用戶說，「最近發現了 Just Bare 炸雞。用氣炸鍋炸一下，比新鮮送來的 Chick-fil-A 雞塊還要好吃」，Costco甚至還出售兩包 Chick-fil-A 醬汁，可以用來蘸雞塊吃。

2‧科克蘭特色早餐三明治

許多喜歡星巴克早餐三明治的顧客都說科克蘭招牌早餐三明治比較好吃。 Reddit上的貼文都推薦柯克蘭招牌早餐三明治：蘋果木煙燻培根、雞蛋和起司，夾在塗了奶油的螺旋形牛角麵包裡。

有人評論，「培根出乎意料地好吃，麵包也一樣」，另1人說，「它們簡直就是星巴克的翻版」。還有人補充，「我前幾天剛買的，用氣炸鍋炸，絕對100%完美」。

3‧Kirkland Signature特脆薯條

如果好市多的冷凍區有更好的薯條，誰還會需要麥當勞或漢堡王的薯條呢？新款 Kirkland Signature 超脆薯條迅速成為消費者的最愛，人們聲稱它比 Ore Ida 更好吃。

Reddit 上的1位消費者表示，「我們買了一些，味道不錯。它們讓我想起了 Lamb Weston 手工切製的冷凍薯條」，另1位消費者說，「切得更厚，馬鈴薯味更足。比起 Ore Ida，我更喜歡買 Kirkland Signature 超脆薯條，只要他們還賣，我就不會再買了（Ore Ida）」。

４‧巴巴漢堡

與其吃快餐漢堡，不如來1盒Bubba漢堡，Costco Hot Finds在1篇貼文中寫道：Bubba漢堡採用單一風味，不含任何填充劑或人工成分，經過特殊研磨和速凍，鎖住鮮嫩多汁的美味。對於忙碌的家庭來說，這是1種美味快捷的選擇，無需處理髒亂的生肉。

5‧Red's 墨西哥捲餅

許多顧客都信誓旦旦地說，Red's 的墨西哥捲餅，包括烤肉捲餅和早餐捲餅，比任何墨西哥免下車餐廳的墨西哥捲餅都要好吃。1位顧客寫道，「真的好吃。比起我在南加州吃過的一些墨西哥捲餅，我更喜歡它」；另1位消費者說， 「Red’s 的墨西哥捲餅太棒了。他們的豆子和起司是我的最愛」。

6‧Kirkland Signature 雞蛋咬餅

另1個星巴克的仿製品？ Costco 品牌的雞蛋小吃。 消費者紛紛指出，「KS 蛋小點心在氣炸鍋裡炸得棒極了！好吃！」、「我1週內吃完了1盒，所以回來的時候買了兩盒。我已經吃完了其中的第1盒」、「它們真的很好吃，尤其是在氣炸鍋裡！」

另1位購物者說，它們可能和你在星巴克買到的雞蛋小吃一樣。 「KS 雞蛋小食物取代了星巴克的雞蛋小食物。我很確定他們只是從星巴克的供應商那裡買的，然後貼上 KS 的白標籤。它們的味道一樣」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財