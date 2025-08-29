川普不爽俄烏戰火再起！國際油價急漲

國際油價週四（28日）收高。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週四（28日）收高，扭轉早盤跌勢，原因是白宮此前表示，美國總統川普在得知俄羅斯於夜間以飛彈和無人機攻擊烏克蘭後，對此「感到不滿」。

美國紐約西德州中級原油期貨上漲0.45美元，或0.7%，收每桶64.60美元。

布蘭特原油期貨上漲0.57美元，或0.8%，收每桶68.62美元。

烏克蘭基輔的官員表示，俄羅斯週四清晨發動了致命飛彈與無人機襲擊，造成至少21人喪生。與此同時，烏克蘭軍方表示，他們夜間出動無人機攻擊了2座俄羅斯煉油廠。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向記者表示，川普稍晚將就此情勢發表聲明。兩大國際油價指標在早盤一度下跌約1%，但在李威特的發言後由跌轉升。

交易員同時關注印度的反應。川普週三對印度進口商品的關稅一舉加倍至最高50%，並要求印度停止購買俄羅斯原油。交易員表示，儘管美方施壓，俄羅斯9月對印度的石油出口仍將增加。

