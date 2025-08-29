黃金強登5週高點！年底前有望漲到「這價格」

黃金價格週四（28日）上漲。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於對聯準會（Fed）獨立性的持續擔憂，加上美元走軟和避險資金流入支撐，黃金價格週四（28日）上漲並登5週來高點，分析師認為，這有利於黃金上漲趨勢，預估今年年底前可能漲到每盎司約3700美元。

黃金現貨價上漲0.6%，報每盎司3416.14美元，7月13日以來最高；紐約12月黃金期貨收盤報每盎司3466.10美元。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong表示：「過去1個多禮拜以來，出於對Fed獨立性的持續擔憂，黃金一直低調但穩定的上漲。川普給的壓力，引發各界對聯邦公開市場委員會（FOMC）可能加速降息、並長期實施低利率政策的不安，這對黃金是利多。」

芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場目前押注Fed 9月有超過87%的機率降息25個基點。

投資人正在等待本週五公布的美國7月個人消費支出（PCE）物價指數，這是Fed偏好觀察的通膨數據。

Fed理事庫克（Lisa Cook）週四提起訴訟，主張川普無權解雇她，掀起1場可能讓長期確立的央行獨立性規範面臨重塑的法律戰。

RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「我認為這在短期內有利於黃金。我預測到今年年底前可能漲到每盎司約3700美元。」

