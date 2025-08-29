寒武紀成「新股王」 ! 中網友唱衰 : 股價超茅台都「沒有好下場」

寒武紀股價正式超越貴州茅台，成為A股新股王。（擷取自中國社群平台）

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI晶片龍頭寒武紀（688256.SH）週四（28日）股價再暴衝15.73%，收在1587.91元人民幣創新高，一舉超過貴州茅台（600519.SS）1446.1元人民幣，正式登上「A股股王」。據報導，中國市場正在關注，「茅台股價詛咒」是否再次應驗。

中國網友卻指出，在A股歷史上，有個茅台魔咒，但凡超過茅台股價的，最後的結局都不是很好。目前寒武紀與茅台是目前A股市場唯二的「千元股」。

中媒指出，在A股市場流傳著「茅台股價詛咒」的說法，當某隻個股的股價或者市值超越貴州茅台後，該股往往會遭遇股價大幅下跌的「厄運」，比如2015年的安碩資訊、全通教育等曾有印證，後來只要有個股的股價超越茅台，就會被當作短期過熱、需要警覺的訊號。

最近個股是禾邁股份，在2021年12月上市的禾邁股份，以557.8元人民幣發行價成為史上最貴新股。在2022年時，該股價一度衝至1338.88元人民幣（除權）。但昨（28日）股價收盤110.46元，相當於最高點的2折。

另外還有「瘋狂的石頭」石頭科技，2021年6月盤中達到歷史最高點1494.99元人民幣（除權），股價超過茅台的同時，也成為了當時科創板第一檔千元股。但昨日石頭科技收盤價為211.15元人民幣，較最高點跌幅達45%。

中媒指出，在此之前，新晉「寒王」剛公佈了最新的半年報業績。2025年上半年實現營業收入28.81億元人民幣（約新台幣123.1億元），較上年同期增加28.16億元人民幣（約新台幣120億元）、年增4347.82%；歸屬於上市公司股東的淨利為10.38億元人民幣（約新台幣44.36億元），歸屬於上市公司股東的扣非淨利為9.13億元人民幣（約新台幣39億元），均實現轉虧為盈。

據《界面新聞》報導，寒武紀預估，2025年營收將落在人民幣50億元至70億元人民幣（約新台幣213-299億元）。截至28日收盤，今年度股價漲幅已達到了驚人的141.3%，截至29日台北時間9點50分，總市值高達6643億元人民幣（約新台幣2.83兆元）。

