川普開除聯準會理事 庫克提訴訟反擊

2025/08/29 09:07

Fed理事庫克（Lisa Cook）。（美聯社資料照）Fed理事庫克（Lisa Cook）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）週四（28日）提起訴訟，聲稱總統川普（Donald Trump）無權開除他，這場法律戰可能會挑戰美國央行獨立性的長期規範。

《路透》報導，訴狀稱，川普違反了一項聯邦法律，該法允許他「因故」開除聯準會理事。8月25日，川普史無前例地宣佈將解雇庫克，並指控庫克在2021年，也就是他加入聯準會的前1年，犯有抵押貸款詐欺罪。

庫克也提交1份臨時限制令動議，動議稱，川普試圖解僱庫克是違法的行為，並試圖阻止聯準會為避免進一步的訴訟，採取行動解除他的職務。文中指出，無論總統的指控是否屬實，這些罪狀和針對庫克陳腔濫調的證據都不構成解僱庫克的理由，而事實也並非如此。

庫克的律師在訴狀中寫道，即使總統掌握確鑿的證據，證明庫克在大學期間任意穿越馬路，這也不構成開除聯準會理事的理由。訴訟還指控川普未經通知或聽證就解僱庫克，侵犯了美國憲法賦予他的正當程序權利。

聽證會預計將於美東時間週五上午10點進行。

這起案件最終可能會上訴至最高法院，保守派多數暫時允許川普解僱其他機構的官員，不過最高法院最近暗示，聯準會可能有資格獲得罕見的豁免，不受總統直接控制。

庫克在訴狀中表示，法院在5月一項命令中將聯準會其他政府機構區別開來，指出，聯準會具有特殊的結構和「獨特的歷史傳統」。對於擔憂聯準會在制定貨幣政策方面的獨立性，可能會對全球經濟造成連鎖反應，在川普首次表示將解僱庫克後，美元對其他主要貨幣走跌。

