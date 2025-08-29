退休第一年最危險！最常犯「4大理財錯誤」、恐越活越窮

退休族在退休第一年時，最常犯下4個理財錯誤，恐導致人生下半場會越活越窮。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕退休的第一年，是夢想與現實正面交會的時刻。對許多剛踏入退休生活的人來說，是可能因為代價高昂的財務錯誤，而為往後數十年的金錢困境埋下伏筆的一年。美國一名理財顧問查寧（Aaron Channing）在外媒撰文，分享退休族在退休第一年時，最常犯下的4大理財錯誤，這不僅是規劃不足，而是未能調整心態，去因應截然不同的財務現實。

理財網站《GO Banking Rates》報導，查寧長期協助客戶從「累積資產」的階段，過渡到「開始動用退休金」的過程，親眼見過許多人犯下理財錯誤。以下是查寧指出，退休族在退休第一年時最常犯下的4大理財錯誤。

沒有依最新狀況調整投資策略

查寧認為，許多剛退休的人會有個危險的心態，就是認為在有工作時期可獲利的積極投資策略，退休之後也能照搬運作。但他警告，若退休後仍維持高風險策略，資產可能會暴露在不必要的市場波動中，由於少了穩定收入，要彌補投資損失會更加困難。

查寧說：「轉向較保守的投資策略，並不代表完全放棄成長。而是需要重新平衡投資組合，把重點放在資本保值，並降低暴露於市場波動的程度。」這是因為在退休後，不會再有數十年的時間可以等待市場反彈，也不會再有薪資收入來彌補虧損。

沒有調整預算就進行重大消費

退休帶來的自由，常常引發一股強烈的消費衝動，可能讓原本規劃良好的預算規劃被打亂。許多剛退休的人會在這個里程碑時刻，忍不住想進行重大消費來慶祝。例如買豪車或其他高單價物品。

查寧提醒，這些大筆消費，可能會對退休財務造成相當大的壓力，特別是在收入變得固定、可預測之後。」而解方其實很簡單：如果這筆消費真的重要或極具意義，可以考慮在仍有工作收入時完成，因為當時收入來源較靈活，或是找一些成本較低、但仍能滿足需求的替代方案，這能在保留退休資金的同時獲得滿足。

過早動用退休帳戶與社會安全福利

急躁往往導致剛退休的人，犯下代價最高昂的錯誤之一。許多人一旦符合資格，就迫不及待開始提領退休帳戶資金，或申請社會安全（Social Security）給付，卻不了解這樣做的全盤影響。查寧警告：「若對稅務影響與最佳時機缺乏清楚認知，那麼過早提領不僅會引發更高的稅負，也會大幅縮短領退休金的時間。」

忽略醫療保健與長期照護費用

醫療保健費用往往會讓剛退休人士措手不及，他們常假設聯邦醫療保險（Medicare）能涵蓋所需的一切，以致造成財務上的災難。查寧表示，許多退休人士誤以為健康保險或Medicare會全額支付長期照護費用，事實上這些計畫往往無法負擔，讓個人在面臨意外疾病或受傷、無獨立行動能力時，得自付大筆照護費用。

查寧說：「若缺乏適當準備，醫療與長期照護支出會嚴重壓縮退休財務，迫使退休者接受有限的照護選項，甚至不得不改變原本的生活安排。」他指出，關鍵是要「在需要之前」就做好準備，而不是等到健康問題出現之後才行動。因為一旦出現健康狀況，保險選擇將更受限且昂貴。

查寧強調：「無論是透過保險、收入規劃，或多種資源的組合，為醫療與長期照護需求事先做好準備，都是維持退休後財務穩定與生活品質的關鍵。」

