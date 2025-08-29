晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

這3個行業受AI衝擊最大！史丹佛：年輕人就業下降13％

2025/08/29 11:44

客戶服務代表、會計和軟體開發人員這3個行業受AI衝擊最大！史丹佛趼究顯示，年輕人就業下降13%。（路透）客戶服務代表、會計和軟體開發人員這3個行業受AI衝擊最大！史丹佛趼究顯示，年輕人就業下降13%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕生成式人工智慧的廣泛應用，正在影響美國工人的就業前景，根據史丹佛大學研究顯示，在最容易受人工智慧影響的行業中，客戶服務、會計和軟體開發3行業衝擊最大，數據顯示，22歲至25歲之間的從業人員的就業率自 2022 年以來下降了13%。

CNBC報導，史丹佛大學3位研究人員週二發表的1篇論文分析了美國最大的薪資軟體公司 ADP 產生的數百萬美國工人的薪資記錄。

報告發現人工智慧革命，開始對美國勞動力市場的入門級工人產生重大且不成比例的影響。

最值得注意的是，調查結果顯示，在最容易受到人工智慧影響的行業中，例如客戶服務、會計和軟體開發，22 歲至 25 歲之間的從業人員的就業率自 2022 年以來下降了 13%。

相較之下，同一領域經驗較豐富的從業者，以及護理助理等低風險職業中各年齡層從業者的就業率保持穩定或有所增長。例如，年輕健康助理的就業成長速度快於年長同行。

第一線生產和營運主管職位也顯示年輕工人的就業率增加，儘管這一增幅低於35歲以上工人的增幅。

報告指出，年輕員工尤其容易受到攻擊，因為人工智慧可以取代正規教育中「編碼知識」或「書本知識」。另一方面，人工智慧可能無法取代多年經驗累積的知識。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財