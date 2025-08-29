是鴻海、廣達嗎？輝達前2大「神秘客戶」佔Q2營收爆增至39％

輝達前2大「神秘客戶」佔Q2營收爆增至39%。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕是鴻海、廣達嗎？CNBC報導，根據輝達（Nvidia）週三的財務文件中透露，第2季前2大「神秘客戶」收入，佔 Nvidia總收入的 39%，值得注意的是據文件顯示，2大神秘客戶被列為「直接客戶」，而鴻海、廣達、戴爾等，目前列為輝達的直接客戶名單中。

報導指出，根據輝達向美國證券交易委員會提交的第2季文件，客戶A 佔總收入的 23%，客戶B佔總收入的 16%。

文件顯示，這一數字高於去年同期，當時Nvidia的前2大客戶分別佔銷售額的14%和11%。

輝達每季都會定期發布有關其主要客戶的信息，但本週的披露引發了1場新的爭論，即Nvidia的爆炸式增長是否是由微軟、亞馬遜、Google和Oracle等少數幾家大型雲端提供商推動的。

輝達財務長克雷斯（Colette Kress）在週三的聲明中表示，「大型雲端服務供應商」約佔公司資料中心收入的50%。這一點至關重要，因為資料中心業務在第2季度佔輝達總收入的88%。

但Nvidia的客戶A和客戶B不一定是雲端供應商。這有點神秘，Nvidia 的1位代表拒絕透露客戶 A和客戶B的身份。

Nvidia在文件中表示，它既有“直接客戶”，也有“間接客戶”。客戶A和客戶B被列為「直接客戶」。

直接客戶並非輝達晶片的最終用戶，他們指的是購買晶片組裝成完整系統或電路板的公司，之後再出售給資料中心、雲端服務提供者和最終用戶。其中一些直接客戶是鴻海或廣達等原始設計製造商或原始設備製造商，其他一些則是分銷商或系統整合商，例如戴爾。

同時，間接客戶包括雲端服務供應商、網路公司和企業，他們通常從輝達的直接客戶購買系統。輝達表示，它只能根據採購訂單和內部銷售數據來估算間接客戶的收入。

要判斷這些雲端提供者是否是 Nvidia 的神秘客戶非常困難，部分原因是該晶片製造商在直接和間接客戶的定義上留有餘地。

例如，Nvidia在文件中寫道，一些直接客戶購買晶片來建立供自己使用的系統。

此外，Nvidia 指出，其兩個間接客戶分別佔其總收入的10%以上，主要透過客戶 A 和 B 購買系統。

更神秘的是，Nvidia表示，1家「人工智慧研發公司」透過直接和間接客戶貢獻了「可觀」的收入。

