高齡95歲的金融教母侯金英 政大「金英講座」9月啟航

2025/08/29 07:48

為延續高齡95歲、被譽為「台灣金融教母」的遠東商銀董事長侯金英女士的教育理念與精神，政大金融系9月正式啟動「金英講座」系列課程（台灣金融暨銀行學會提供）為延續高齡95歲、被譽為「台灣金融教母」的遠東商銀董事長侯金英女士的教育理念與精神，政大金融系9月正式啟動「金英講座」系列課程（台灣金融暨銀行學會提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣金融界中，高齡95歲、穩坐「最年長」董事長寶座的侯金英，如同一顆溫暖而明亮的恆星，是無數後進者的引路人。28日晚間的台北遠東香格里拉飯店冠蓋雲集，眾多來自金融產業、侯金英的學生，為了即將啟動的「金英講座」齊聚一堂，除了向這位金融巨擘致敬，她的教育理念也將因此寫下新的篇章。

侯金英目前是遠東商業銀行的董事長，但她更有「台灣金融教母」、「全台灣最重要金融領袖的推手」的美譽。她的影響力，從不來自於官銜，而是源於數十年如一日，在教育崗位上的春風化雨。

侯金英的學生遍及整個金融產業，深具遠見的她，早在1995年就規劃籌設台灣金融研訓院，為國內的金融教育奠定深厚基礎；她深諳每位學生的個性和需求，總能以最獨特的方式給予指引。這份「因材施教」的智慧，在許多金融領袖身上留下了深刻的印記。

她曾送給前金管會主委黃天牧一座琉璃雄獅，溫柔地叮囑「要兇一點」，提醒他在監管崗位上需有不畏挑戰的魄力；她也曾送給前財政部長呂桔誠一隻小狗玩偶，期許他在巨大的工作壓力下，也要懂得放鬆與紓解。這些看似簡單的禮物，背後是她細膩的觀察與深切的關懷。對侯金英而言，教育不只是知識的傳授，更是品格與智慧的啟迪。她常以自身經驗勉勵後進：「一定要喜歡自己的工作，才能走得長遠。」這句話，成為無數金融從業人員的座右銘。

昨日的晚宴，央行總裁楊金龍因公未能到場，但特別以央行式公文送上書面祝福，並獻上琉璃紀念碑，以表達對恩師的敬意。

晚宴中，更舉行了「侯金英老師座右銘」書法典藏儀式，一幅由侯金英親筆書寫的座右銘「敬業、盡責、凡事善解」，將典藏於政大金融系秀明講堂。這短短8個字，精準地勾勒出她一生的行事準則與人生哲學，除了是對「侯老師」畢生奉獻的肯定，更象徵其精神典範將在校園中世代傳承。

政大金融系自9月起，正式成立「金英講座」，正是這份傳承的具體實現。政大金融系主任林建秀指出，此次講座的成立不僅象徵校友情誼的凝聚，更代表金融教育邁入創新與傳承的里程碑。這個講座將結合「學術、實務與社會脈絡」，成為連結產業與學界的重要橋樑。

從一位諄諄善誘的老師，到一位備受尊敬的金融領袖，侯金英已完美詮釋了何謂「傳道、授業、解惑」。她的故事，早已超越了個人成就，昇華為一個時代的典範。隨著「金英講座」的啟動，這位金融教母的智慧與精神，將如同溫暖的光，繼續照亮未來一代又一代金融人才前行的道路。

