AI狂潮離結束還早！黃仁勳：未來5年AI支出上看122兆元

黃仁勳預測，未來5年AI基礎建設支出將達3兆至4兆美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透28日報導，輝達執行長黃仁勳27日駁斥對於人工智慧（AI）晶片支出狂潮結束的疑慮，表示未來5年，AI基礎建設的支出將高達3兆至4兆美元（91.5兆至122兆台幣）。

儘管黃仁勳對AI需求持樂觀看法，但因輝達第3季財測令投資人失望，28日早盤股價下跌逾1%。該財測排除中國的潛在營收，突顯美中貿易緊張引發的不確定性。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳試圖安撫投資人，他說，「一場新的工業革命已經開始，AI競賽拉開序幕；我們預計這個10年結束前，AI基礎建設的支出將達3兆至4兆美元」。

報導說，對大型科技公司、資料中心企業以及中國市場需求的預期推升輝達股價。Raymond James投資管理公司諮詢解決方案主管奧頓（Matt Orton）說，「這些巨型企業大舉推進資本支出，讓輝達蒙受其利，但顯然輝達仍在成長，仍能持續銷售」。

他補充，「這只是突顯AI交易有很強的持久性，這些巨型企業的業務可以持續加速發展，你在輝達的財報中沒有看到任何放緩的跡象」。

黃仁勳說，「（AI晶片）買得越多，成長就越快」，因為輝達的技術進展讓客戶能以較少的能耗處理更多資料。他說，「現在的熱門話題是：所有產品皆搶購一空」。

黃仁勳的預測部份是基於他預計微軟、亞馬遜等主要客戶今年的資料中心資本支出將達6000億美元。他說，一個造價600億美元的資料中心，輝達就可獲利350億美元。

輝達高階Blackwell晶片的銷售主要基於其最大客戶群2026年的支出預期，而其上一代Hopper處理器也被搶購一空。Globalt Investments 投資組合經理馬丁（Thomas Martin）說，「當你有新產品，且其成長快速，加上這些巨型企業宣佈的龐大支出，就證明我們正處於AI榮景的早期階段」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法