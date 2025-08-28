晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

AI狂潮離結束還早！黃仁勳：未來5年AI支出上看122兆元

2025/08/28 23:24

黃仁勳預測，未來5年AI基礎建設支出將達3兆至4兆美元。（路透）黃仁勳預測，未來5年AI基礎建設支出將達3兆至4兆美元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透28日報導，輝達執行長黃仁勳27日駁斥對於人工智慧（AI）晶片支出狂潮結束的疑慮，表示未來5年，AI基礎建設的支出將高達3兆至4兆美元（91.5兆至122兆台幣）。

儘管黃仁勳對AI需求持樂觀看法，但因輝達第3季財測令投資人失望，28日早盤股價下跌逾1%。該財測排除中國的潛在營收，突顯美中貿易緊張引發的不確定性。

黃仁勳試圖安撫投資人，他說，「一場新的工業革命已經開始，AI競賽拉開序幕；我們預計這個10年結束前，AI基礎建設的支出將達3兆至4兆美元」。

報導說，對大型科技公司、資料中心企業以及中國市場需求的預期推升輝達股價。Raymond James投資管理公司諮詢解決方案主管奧頓（Matt Orton）說，「這些巨型企業大舉推進資本支出，讓輝達蒙受其利，但顯然輝達仍在成長，仍能持續銷售」。

他補充，「這只是突顯AI交易有很強的持久性，這些巨型企業的業務可以持續加速發展，你在輝達的財報中沒有看到任何放緩的跡象」。

黃仁勳說，「（AI晶片）買得越多，成長就越快」，因為輝達的技術進展讓客戶能以較少的能耗處理更多資料。他說，「現在的熱門話題是：所有產品皆搶購一空」。

黃仁勳的預測部份是基於他預計微軟、亞馬遜等主要客戶今年的資料中心資本支出將達6000億美元。他說，一個造價600億美元的資料中心，輝達就可獲利350億美元。

輝達高階Blackwell晶片的銷售主要基於其最大客戶群2026年的支出預期，而其上一代Hopper處理器也被搶購一空。Globalt Investments 投資組合經理馬丁（Thomas Martin）說，「當你有新產品，且其成長快速，加上這些巨型企業宣佈的龐大支出，就證明我們正處於AI榮景的早期階段」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財