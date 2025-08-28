晴時多雲

心驚的不只台灣還有韓國 貝森特：美政府應入股造船業

2025/08/28 22:39

美國財長貝森特點名造船業為美國政府應該持股的產業。（彭博）美國財長貝森特點名造船業為美國政府應該持股的產業。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國《韓民族日報》28日報導，美國財政部長貝森特點名造船業為美國政府應該入股的產業之一，引發韓國政府與相關企業關注。

報導說，在上月30日完成的美韓貿易談判中，韓國承諾對美國投資3500億美元，其中包括1500億美元投資造船業，美國政府可能入股造船企業，恐限制韓國公司的投資或管理控制權。

貝森特27日在接受《福斯商業》（Fox Business）訪問，被問及川普政府是否考慮取得輝達等公司的股權時說，「我不認為輝達需要財務支持」，暗示該想法「現在不在考慮範圍內」。

他繼續說，「但是否有其他產業是我們正重新塑造的，比如造船業？當然，可能有類似的產業」。他補充，「這些是我們必須自給自足的關鍵產業，而長達20、30、40年都一直被忽視」。

韓國在與美國進行對等關稅談判時，提出「讓美國造船再次偉大」計畫，推動兩國造船業合作。其中韓華集團本月26日宣佈50億美元的投資計畫，作為計畫其中一環，預計在旗下位於費城的造船建設2個船塢及3個岸壁，以及規模達12萬坪的生產基地，目標將年造船量從目前的1到1.5艘增至20艘。

針對美國商務部長盧特尼克前一天有關美國政府取得國防產業股份的言論，貝森特說，「我不知道我們是否必須入股防衛公司」。

他進一步駁斥因政府持有英特爾股份，將使英特爾獲得優惠待遇的疑慮。他說，「99%全球先進晶片都在台灣製造，這是自阿拉伯石油禁運以來，我們未曾看過的國家安全風險」。

他澄清，「我們只是必須降低美國經濟一些面向的風險」，並暗示入股之舉只是美國的一種安全機制，對這家晶片製造商沒有不公平的優勢。

