晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

矽谷「晶片大神」Jim Keller下月將來台 參加國際半導體展大師論壇

2025/08/28 21:12

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展即於9月10日盛大揭幕，今年論壇將邀請矽谷「晶片大神」Jim Keller來台參加「大師論壇」。（圖SEMI提供）SEMICON Taiwan 2025國際半導體展即於9月10日盛大揭幕，今年論壇將邀請矽谷「晶片大神」Jim Keller來台參加「大師論壇」。（圖SEMI提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕 SEMICON Taiwan 2025國際半導體展即於9月10日盛大揭幕，今年論壇將邀請矽谷「晶片大神」Jim Keller（吉姆‧凱勒）來台參加「大師論壇」，台灣半導體產業發展的關鍵先驅者史欽泰，也確定出席「SEMI半導體新銳獎頒獎典禮暨科技大師論壇」。在半導體產業面臨後摩爾時代的關鍵轉折點，全球關鍵產業領袖將齊聚台北，為全球描繪未來創新藍圖。

Jim Keller現任Tenstorrent執行長，他曾任英特爾（Intel）矽工程集團資深副總裁、特斯拉（Tesla）自動駕駛副總裁、AMD首席核心架構師，主導多項改變世界的晶片設計。他將於「大師論壇」專場演講中，剖析運算未來關鍵技術路徑，並與英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck、日月光（ASE）執行長吳田玉及台灣半導體協會（TSIA）理事長侯永清進行「爐邊對談」，探討台灣在全球半導體版圖的戰略角色。

呼應上面活動，台灣半導體產業奠基者之一的史欽泰，1976年返台加入工研院參與首波半導體技術引進，一手協助聯電、台積電、世界先進等指標企業創立，他將於論壇中以「千里之行，台灣半導體產業的奇妙旅程」為題，傳承寶貴經驗與智慧給未來 「造山者」，分享台灣如何於30年間自工研院起步，結合政府與工程師力量，打造完整供應鏈，成功躍升為全球晶片核心，並為今日 AI 時代奠下基石。

同場「科技大師論壇」更有國科會洪樂文博士、聯電資深副總經理洪圭鈞，以及緯穎科技（Wiwynn）董事長暨策略長洪麗寗等業界講者參與。

隨著製程微縮遇到瓶頸，異質整合與先進封裝成為新解方。今年SEMICON Taiwan 首度打造「異質整合概念區」，集結3D IC先進封裝、半導體封裝、面板級扇出封裝三大展出，吸引近60家企業參與，備受關注。同時，面對 AI、HPC 與記憶體需求迅速攀升，3D IC與先進封裝成為驅動半導體創新的核心技術。9月9日登場的「3D IC全球高峰論壇」匯聚國際領袖，聚焦製造效率、良率、跨域協作與標準化等核心議題，為未來產業發展指引方向，加速全球半導體創新。

論壇邀請到聯發科擔任Data Center and Compute Business Corporate Vice President的 Vince Hu、日月光資深副總經理洪松井、台積電先進封裝技術暨服務副總經理何軍、致茂（Chroma）電子事業部總經理曾一士、弘塑科技執行長石本立等產業領袖分享實務經驗。

同日並將舉行「SEMI 3DIC先進封裝製造聯盟」（SEMI 3DICAMA）啟動儀式，藉由凝聚製造、設備、材料、半導體軟體供應商等領域翹楚、強化跨域生態系合作、提升製造效率與促進交流，加速聯盟集體創新，驅動先進封裝邁向下一波創新浪潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財