晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

無卡族輕鬆解鎖跨境網購 中信銀年底開辦「超商取貨付款」

2025/08/28 20:37

中國信託銀行宣布推出全新「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」2大付款功能。（業者提供）中國信託銀行宣布推出全新「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」2大付款功能。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕網購已成國人生活的一部分，國人尤其偏好「超商取貨付款」功能。中國信託銀行今（28）日宣布推出全新「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」2大付款功能，讓國人可在跨境電商購物結帳時，以銀行帳戶付款，同時預告今年底將推出跨境購物、臺灣超商取貨付款的新服務，「淘寶」是首家上線的跨境電商。

中信銀行引用未來流通研究所發布的「臺灣跨境電商進出口統計」指出，2024年臺灣跨境電商進口包裹總量年增13%，進口金額年增12%，創下新臺幣656億元的歷史新高。另一方面，《Digital 2024：TAIWAN》「臺灣消費者趨勢脈動報告」也指出，高達34.2%的消費者將是否提供「貨到付款」，視為網購的關鍵考慮因素。

中信銀行指出，該行自2023年起推出「跨境帳戶支付」服務，只需綁定中國信託銀行的臺幣存款帳戶，就可在跨境電商購物結帳時直接付款，吸引不少沒有信用卡，或不放心線上刷卡的消費者使用。中信銀行今年進一步規劃「貨到付款」服務，讓台灣消費者只要在「中信全球付」官網完成身分認證，待「貨到付款」服務上線後，即使在海外的購物平台網購，也可在台灣的超商門市，進行跨境貨到付款，讓無卡族輕鬆解鎖跨境購物新世界。

目前規劃的第一個合作對象為「淘寶」，中信銀表示，未來將洽談其他日韓等電商平台加入「中信全球付」，讓完成身分認證的消費者都可超商貨到付款，跨境購物更便利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財