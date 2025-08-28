無卡族輕鬆解鎖跨境網購 中信銀年底開辦「超商取貨付款」

中國信託銀行宣布推出全新「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」2大付款功能。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕網購已成國人生活的一部分，國人尤其偏好「超商取貨付款」功能。中國信託銀行今（28）日宣布推出全新「中信全球付」，提供「跨境帳戶支付」及「貨到付款」2大付款功能，讓國人可在跨境電商購物結帳時，以銀行帳戶付款，同時預告今年底將推出跨境購物、臺灣超商取貨付款的新服務，「淘寶」是首家上線的跨境電商。

中信銀行引用未來流通研究所發布的「臺灣跨境電商進出口統計」指出，2024年臺灣跨境電商進口包裹總量年增13%，進口金額年增12%，創下新臺幣656億元的歷史新高。另一方面，《Digital 2024：TAIWAN》「臺灣消費者趨勢脈動報告」也指出，高達34.2%的消費者將是否提供「貨到付款」，視為網購的關鍵考慮因素。

中信銀行指出，該行自2023年起推出「跨境帳戶支付」服務，只需綁定中國信託銀行的臺幣存款帳戶，就可在跨境電商購物結帳時直接付款，吸引不少沒有信用卡，或不放心線上刷卡的消費者使用。中信銀行今年進一步規劃「貨到付款」服務，讓台灣消費者只要在「中信全球付」官網完成身分認證，待「貨到付款」服務上線後，即使在海外的購物平台網購，也可在台灣的超商門市，進行跨境貨到付款，讓無卡族輕鬆解鎖跨境購物新世界。

目前規劃的第一個合作對象為「淘寶」，中信銀表示，未來將洽談其他日韓等電商平台加入「中信全球付」，讓完成身分認證的消費者都可超商貨到付款，跨境購物更便利。

