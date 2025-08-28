晴時多雲

金管會已同意15家銀行 試辦高雄專區業務

2025/08/28 20:22

台新銀行苓雅分行今舉辦升格典禮，升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點。台。（圖為台新銀行提供）台新銀行苓雅分行今舉辦升格典禮，升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點。台。（圖為台新銀行提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國銀前進亞資專區試辦業務！繼八月初獲准進駐「高雄金融專區」後，台新銀行今（28）日在苓雅分行舉辦升格典禮，正式宣布苓雅分行升格為台新銀行「亞洲資產管理專區」營運據點，積極深耕南臺灣、搶攻高資產客群。根據統計，包括台新銀行在內，金管會已同意15家銀行試辦高雄專區業務，開辦日期至2026年6月30日。

這場活動邀請台新新光金控旗下新光人壽業務資深副總經理林立曄與台新投信總經理葉柱等人共同出席；該場典禮後更安排專業講座，聚焦當前國際局勢與經濟趨勢、創新金融服務及海外置產契機。

台新銀行個人金融總處執行長包國儀表示，感謝金管會與高雄市政府在政策與產業資源上的支持，對於推動臺灣成為亞洲資產管理中心具有深遠意義，並對台新銀行進駐專區的發展，提出三點期許：第一，成為南臺灣財富管理核心樞紐，以專業與創新精神，提供國際接軌的金融方案，協助高資產客群掌握全球趨勢。第二，深化個人化財富管理服務，以客戶需求為中心，持續提供專業顧問諮詢，打造資產保值增值的優質解決方案。第三，與在地共榮，引入專業金融人才進駐高雄，助力產業發展，善盡企業責任並與城市一同成長。

其中，台新金控與新光金控甫合併為台新新光金控，躍升為全臺第四大金控。為展現整合集團資源的力量，台新銀行與新光人壽合作提供淨資產達一億以上客戶「保費融資」服務，客戶僅需自備部分資金，即可以申請辦理保費融資繳納剩餘保費，既能享有保單躉繳的最低費用，又可透過分期還款降低一次繳交龐大保費的壓力，在資金運用上更為靈活。

此外，台新投信與台新證券也將提供支援基金銷售、複委託及多元投資服務，真正實現「1+1>2」的綜效。

台新銀行自2019年成立私人銀行事業處以來，積極拓展國際佈局，已先後於香港、新加坡設立據點，打造國際化服務。過去三年，私人銀行資產管理規模成長近六倍，顯示客戶對台新銀行的高度信任與支持。海外市場表現更是亮眼，新加坡及香港私人銀行據點客群也成長逾兩倍。

台新銀行強調，此次進駐南臺灣，台新私人銀行將以海外成功經驗為基礎，持續導入多元產品與國際視野，提供在地高資產客戶全方位的全球資產配置服務，協助實踐穩健的財富管理策略。

