全球唯一！台銀首推木質信用卡「綠行卡」。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行今日宣布發行台灣首張以櫻桃木製成的木質信用卡「綠行卡」，也是全球唯一，首年發卡目標至少3萬張，台灣銀行董事長凌忠嫄表示，銀行不僅是資金分配者，更要實踐永續責任，每刷一筆交易都象徵對地球的貢獻。

同時，台銀也宣布加入萬事達卡「無價星球聯盟」，承諾綠行卡上市首年種植1萬7250棵樹木，推動森林復育與生態修復，展現金融業對氣候行動的支持。

台銀睽違8年再推出新卡，也是凌忠嫄上任後首張信用卡，台銀消費金融部經理盧阿柑更透露，一般塑膠卡成本約88元，木質卡高出3倍。

凌忠嫄表示，「我們的卡量在市場上並不算多，但希望藉由這張卡讓大眾看見台灣銀行的用心。」

「綠行卡」以櫻桃木製成，為感應式設計，每張木紋獨一無二，並通過森林管理委員會（FSC）認證，且其製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡，並透過特殊處理「不用擔心刷了會壞掉，努力刷就對了！」

綠行卡不僅在材質上具創新意義，還提供多元回饋機制，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式。回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過 30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼 5%回饋。

綠行卡更將消費與公益緊密連結。台銀特別選定 15 家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。透過這樣的設計，讓金融在連結社會善意與推動永續行動上發揮更大影響力。

