晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

全球唯一！台銀首推木質信用卡「綠行卡」

2025/08/28 19:43

全球唯一！台銀首推木質信用卡「綠行卡」。 （記者陳梅英攝）全球唯一！台銀首推木質信用卡「綠行卡」。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行今日宣布發行台灣首張以櫻桃木製成的木質信用卡「綠行卡」，也是全球唯一，首年發卡目標至少3萬張，台灣銀行董事長凌忠嫄表示，銀行不僅是資金分配者，更要實踐永續責任，每刷一筆交易都象徵對地球的貢獻。

同時，台銀也宣布加入萬事達卡「無價星球聯盟」，承諾綠行卡上市首年種植1萬7250棵樹木，推動森林復育與生態修復，展現金融業對氣候行動的支持。

台銀睽違8年再推出新卡，也是凌忠嫄上任後首張信用卡，台銀消費金融部經理盧阿柑更透露，一般塑膠卡成本約88元，木質卡高出3倍。

凌忠嫄表示，「我們的卡量在市場上並不算多，但希望藉由這張卡讓大眾看見台灣銀行的用心。」

「綠行卡」以櫻桃木製成，為感應式設計，每張木紋獨一無二，並通過森林管理委員會（FSC）認證，且其製程碳排放量遠低於傳統塑膠卡，並透過特殊處理「不用擔心刷了會壞掉，努力刷就對了！」

綠行卡不僅在材質上具創新意義，還提供多元回饋機制，鼓勵消費者實踐低碳、友善的生活方式。回饋範疇涵蓋綠色商店、低碳交通與公益支持三大領域。無論是永續百貨、里仁、成真咖啡等全台超過 30家綠色商店，或是高鐵、台鐵、Uber 及共享運具等低碳出行選擇，以及台灣Pay、Apple Pay等行動支付通路，持卡人最高皆可享加碼 5%回饋。

綠行卡更將消費與公益緊密連結。台銀特別選定 15 家符合聯合國永續發展目標（SDGs）的公益機構，涵蓋環境保護、教育扶助、弱勢關懷與社會創新等面向，鼓勵持卡人將每筆消費轉化為對公益的實質支持，並可額外再享1%回饋。透過這樣的設計，讓金融在連結社會善意與推動永續行動上發揮更大影響力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財