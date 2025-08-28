晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國經濟陷低谷！北京最大零工市場擠爆 打工人求生慘況曝

2025/08/28 19:48

中國北京通州區的馬駒橋鎮，是北京最大的臨時工市場。（資料照，歐新社）中國北京通州區的馬駒橋鎮，是北京最大的臨時工市場。（資料照，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕位在中國北京的馬駒橋，是北京最大的臨時工市場，曾被視為「落難者最後希望」的地方，如今卻映照著經濟放緩的殘酷現實。美媒報導，隨著經濟低迷、就業難，在馬駒橋找工作的人越來越年輕，然而，工資下滑、年齡歧視嚴重，讓許多勞工一整夜守候，只能空手而歸，昔日的人力市場重鎮，如今不再是機會的象徵，而是一座城市隱藏的焦慮與無聲的絕望。

《紐約時報》報導，位於中國北京通州區的馬駒橋鎮，是北京最大的臨時工市場，為中國零工市場的典型代表，全國各地的人每天早晨都聚在這裡盼望能找到一天的工作。幸運者很快被廂型車接走，有些人自帶安全帽或拖把，運氣差的只能繼續等下一位招聘者，或者無功而返。到上午8點，這裡的人群就會變少，那一天的命運早已決定。

這樣的場景在中國持續了數十年，農村工人湧入城市，推動了經濟。這些市場成了城市新移入的落腳點，讓他們能開始工作，追求更好的生活。北京流傳著一句話「日子難了，就去馬駒橋」如今，中國經濟正在放緩，馬駒橋似乎已經承受不了這麼多的求職，這裡的機會與希望正快速減少。

房地產市場低迷，建築工地用工減少、工資降低。工廠則偏好年輕、專業化的工人，許多年長勞工因此被排擠在外。43歲的王小姐曾在藥廠工作，但因年齡遭裁員，此後，她每天清晨來到馬駒橋找工作，卻常因「年紀大」被拒之門外，即便找到工作，一天收入不過25美元（約新台幣754元），比往年更低。

然而，這讓黑心仲介有機可乘，收取高額佣金，甚至介紹非法工作。這一問題普遍到官方不得不介入管理，為了整頓市場，當地政府在2.5公里外設立新的官方勞工市場，提供洗手間與免費早餐，但許多工人仍偏愛熟悉的馬駒橋。而當地政府還有一種要原因想清理馬駒橋，因為它過於直白地揭露了官方一直否認的經濟困境。市場監管人員甚至禁止媒體表示「有些負面的東西，是不能讓人看到的。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財