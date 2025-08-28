中國經濟陷低谷！北京最大零工市場擠爆 打工人求生慘況曝

中國北京通州區的馬駒橋鎮，是北京最大的臨時工市場。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕位在中國北京的馬駒橋，是北京最大的臨時工市場，曾被視為「落難者最後希望」的地方，如今卻映照著經濟放緩的殘酷現實。美媒報導，隨著經濟低迷、就業難，在馬駒橋找工作的人越來越年輕，然而，工資下滑、年齡歧視嚴重，讓許多勞工一整夜守候，只能空手而歸，昔日的人力市場重鎮，如今不再是機會的象徵，而是一座城市隱藏的焦慮與無聲的絕望。

《紐約時報》報導，位於中國北京通州區的馬駒橋鎮，是北京最大的臨時工市場，為中國零工市場的典型代表，全國各地的人每天早晨都聚在這裡盼望能找到一天的工作。幸運者很快被廂型車接走，有些人自帶安全帽或拖把，運氣差的只能繼續等下一位招聘者，或者無功而返。到上午8點，這裡的人群就會變少，那一天的命運早已決定。

這樣的場景在中國持續了數十年，農村工人湧入城市，推動了經濟。這些市場成了城市新移入的落腳點，讓他們能開始工作，追求更好的生活。北京流傳著一句話「日子難了，就去馬駒橋」如今，中國經濟正在放緩，馬駒橋似乎已經承受不了這麼多的求職，這裡的機會與希望正快速減少。

房地產市場低迷，建築工地用工減少、工資降低。工廠則偏好年輕、專業化的工人，許多年長勞工因此被排擠在外。43歲的王小姐曾在藥廠工作，但因年齡遭裁員，此後，她每天清晨來到馬駒橋找工作，卻常因「年紀大」被拒之門外，即便找到工作，一天收入不過25美元（約新台幣754元），比往年更低。

然而，這讓黑心仲介有機可乘，收取高額佣金，甚至介紹非法工作。這一問題普遍到官方不得不介入管理，為了整頓市場，當地政府在2.5公里外設立新的官方勞工市場，提供洗手間與免費早餐，但許多工人仍偏愛熟悉的馬駒橋。而當地政府還有一種要原因想清理馬駒橋，因為它過於直白地揭露了官方一直否認的經濟困境。市場監管人員甚至禁止媒體表示「有些負面的東西，是不能讓人看到的。」

