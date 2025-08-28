外資匯出、台幣連3黑 收30.588元

外資匯出，台幣連3黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美元稍有回落，不過台股漲多拉回，外資熱錢持續匯出下，新台幣兌美元匯率連3日走貶，今日收30.588元、小貶0.6分，匯價來到近4個月低點，成交量則略微放大至16.035億美元。

台股今天下跌283.45點，收在24236.45點，三大法人合計賣超137.81億元，其中，外資續賣超96.68億元。

外匯交易員指出，儘管月底出口商有拋匯需求，台幣早盤一度升30.52元，但仍不敵外資匯出，午後匯價由升轉貶，最低觸及30.596元，逼近30.6元價位。目前市場靜待本週將發布的PCE個人物價指數，此為聯準會偏好的通膨指標，該數據好壞將牽動市場對於聯準會降息預期，並進一步影響金融市場走勢。

外匯交易員也表示，由於台股已經來到歷史高點，外資在台股部位已高，加上台灣關稅尚未明朗，外資逢高獲利了結，台幣承壓，除非有重大利多吸引外資回頭，不排除台幣短線仍將維持區間偏弱走勢。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下跌0.41％，主要亞幣幾乎全面走升，其中，星幣漲0.25％、人民幣升0.33％、日圓升0.39％、韓元大漲0.66％，台幣今日貶值0.02%，再度淪為最弱亞幣。

