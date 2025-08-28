晴時多雲

遠東新推進全台土地開發 礁溪敲定一期工程

2025/08/28 19:19

遠東新世紀持續活化旗下資產，創造業外收益。（記者方韋傑攝）遠東新世紀持續活化旗下資產，創造業外收益。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕老牌紡織廠遠東新世紀（1402）董事長徐旭東拍板透過土地開發事業以活化集團資產，旗下礁溪成衣廠敲定一期工程，規劃打造獨棟別墅概念的度假酒店，此外，加上備受集團重視的板橋遠東通訊園區，以及桃園內壢開發案蓄勢待發，後續可望挹注整體獲利表現。

遠東新今日參加法說會，截至6月30日，集團於全台的投資型不動產與自用土地合計達24.2萬坪（約80.1萬平方公尺），帳面價值約新台幣1306億元。其中，宜蘭礁溪度假酒店一期工程面積共計3萬0694坪，目標導入獨棟別墅概念，172間客房可望於2027年啟用，後續將透過第二期工程擴大當地營運規模。

此外，遠東集團位於新北板橋的「台北遠東通訊園區（Tpark）」結合商辦、住宅、零售、醫療與公共設施，打造兼具工作與生活機能的智慧綠色園區，總面積約24公頃（7.37萬坪），研發商辦大樓占46%、公共設施與綠地32%、醫療專用區11%、住宅專區7%、零售商場4%。

「台北遠東通訊園區（Tpark）」目前為止商辦大樓已開發5棟，租戶包含谷歌（Google）、愛立信（Ericsson）、聯合利華（Unilever）、群暉科技；住宅部分已完工1棟，後續仍有2棟規劃；零售專區則由遠東百貨進駐，醫療用地將設置亞東紀念醫院，園區同時已建有新北市圖書館總館與消防局大樓。

除了板橋之外，遠東集團在台北另擁有百揚大樓（Mega Tower）、遠企大樓與其他商辦不動產，桃園、泰山、五股、台中、宜蘭及花蓮也均有土地資產。其中桃園市土地規模最大，達8.46萬坪，鄰近元智大學與內壢火車站的「遠東新內壢開發案」蓄勢待發，新北泰山、五股設有遠東智慧物流中心，租賃給全虹（Arcoa）並導入5G專網自動化智慧倉儲；台中市土地則租賃給愛買量販店。

