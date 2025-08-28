82歲沒存過一毛退休金！「美國阿公」口袋空空淪下流老人

隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化時代來臨，若沒有做好財務規劃，老年生活很容易陷入困境。82歲的包蒂斯塔（Luis Bautista）似乎不這麼想，他自爆從來沒有存過一毛退休金，目前存款帳戶只剩57美元（約台幣1743元）。他說，從沒想過自己能活這麼久，只想活在當下。

《商業內幕》報導，住在亞利桑那州圖森的包蒂斯塔17歲開始工作，他在芝加哥擔任爵士鼓手，職涯長達15年，賺不了多少錢。

請繼續往下閱讀...

越戰期間，包蒂斯塔被徵召入伍，他說，「退伍後，我感到沮喪和絕望，看到這些士兵回來後，他們跟以前不一樣了，這對我來說是一次痛苦的經歷。」

後來，包蒂斯塔曾做過不少職業，包括按摩治療師、承包商，還做過臨終關懷，這件事對他相當有幫助。他說，「我能夠在人們臨終之際為他們渡過難關，聆聽他們的故事，並鼓勵他們放下，有一些深刻的體悟。」

他認為，生命難免犯錯，不犯錯就不會學到東西，不從錯誤中學習就不會獲得智慧，人生並不完美，那又怎樣？繼續前進吧。」

包蒂斯塔也坦言，自己並沒有退休基金存款，因為從沒想過自己能活這麼久，所以為未來而活從來都不是目標，他稱，「我只想活在當下，目前存款帳戶有57美元，和很多人一樣，我也是一日過一日。」

不過，這幾年包蒂斯塔開始接觸AI，並與朋友創業，他說，「我無法控制正在發生的事情，但可以控制自己該如何應對，你必須選擇快樂。」他強調，自己生活節儉，三餐自己煮，也不覺得自己很窮。他自信的說，如果新創公司能像預想的那樣發展，「那麼我將迎來一段繁榮時期。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法