景氣燈號連3綠 國發會：下半年續呈穩定

國發會今發布7月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號連續第3個月呈現綠燈。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布7月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號連續第3個月呈現綠燈。另領先指標續為下滑，同時指標維持上升，顯示當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。國發會表示，美國關稅上路，只要全球AI需求持續，下半年景氣應該能維持綠燈。

景氣對策信號綜合判斷分數的9項構成項目燈號均維持不變。領先指標連續6個月下滑，累計跌幅3.61%；同時指標連續27個月上升，累計升幅14.61%。

經濟發展處處長陳美菊表示，主計總處調升下半年出口預期，主因是全球經濟仍有韌性，7月底IMF上修今年經濟成長預測，也認為美國和先進經濟體面對關稅衝擊仍有一定韌性，相關數據也顯示就業和民間消費都沒有太大變動；加上AI需求維持暢旺，因此樂觀看待下半年出口。

陳美菊指出，7月領先指標微幅下滑主要是外銷訂單動向指數的項目，顯示廠商對未來還是有很多不確定性，尤其半導體關稅部分。不過她指出，廠商早已分散投資布局，且台積電等大廠已在美投資可免除關稅，因此以目前數據來看，關稅上路後，只要AI需求還在，台灣在AI領域的全球供應鏈有一定地位，景氣可望維持在綠燈。

展望未來，國發會指出，隨AI技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能；投資方面，AI需求激勵半導體先進製程及封測廠商擴增資本支出，加上國際大廠來臺設立研發及資料中心，以及政府積極協助產業數位化及低碳化雙軸轉型，可望增添民間投資動能；消費方面，股市回升挹注國人財富效果，加以上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願，以及政府持續減輕民眾稅務負擔，均有助提升家戶可支配所得，支撐民間消費成長。

國發會也提醒，美國關稅政策後續發展、美中科技競爭、地緣政治動盪等不確定因素，仍牽動全球經貿前景，須密切關注對我國景氣之影響。

