晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

景氣燈號連3綠 國發會：下半年續呈穩定

2025/08/28 18:11

國發會今發布7月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號連續第3個月呈現綠燈。（記者吳欣恬翻攝）國發會今發布7月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號連續第3個月呈現綠燈。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會今發布7月景氣對策信號綜合判斷分數為29分，與上月持平，燈號連續第3個月呈現綠燈。另領先指標續為下滑，同時指標維持上升，顯示當前國內景氣續呈穩定，但須密切關注後續變化。國發會表示，美國關稅上路，只要全球AI需求持續，下半年景氣應該能維持綠燈。

景氣對策信號綜合判斷分數的9項構成項目燈號均維持不變。領先指標連續6個月下滑，累計跌幅3.61%；同時指標連續27個月上升，累計升幅14.61%。

經濟發展處處長陳美菊表示，主計總處調升下半年出口預期，主因是全球經濟仍有韌性，7月底IMF上修今年經濟成長預測，也認為美國和先進經濟體面對關稅衝擊仍有一定韌性，相關數據也顯示就業和民間消費都沒有太大變動；加上AI需求維持暢旺，因此樂觀看待下半年出口。

陳美菊指出，7月領先指標微幅下滑主要是外銷訂單動向指數的項目，顯示廠商對未來還是有很多不確定性，尤其半導體關稅部分。不過她指出，廠商早已分散投資布局，且台積電等大廠已在美投資可免除關稅，因此以目前數據來看，關稅上路後，只要AI需求還在，台灣在AI領域的全球供應鏈有一定地位，景氣可望維持在綠燈。

展望未來，國發會指出，隨AI技術與相關應用持續擴展、主要國家積極布建AI基礎設施，加以下半年消費性電子新品陸續上市，可望帶動我國電子及資通訊產品需求，挹注出口動能；投資方面，AI需求激勵半導體先進製程及封測廠商擴增資本支出，加上國際大廠來臺設立研發及資料中心，以及政府積極協助產業數位化及低碳化雙軸轉型，可望增添民間投資動能；消費方面，股市回升挹注國人財富效果，加以上市櫃公司獲利增加，可望提高調薪及獎金發放意願，以及政府持續減輕民眾稅務負擔，均有助提升家戶可支配所得，支撐民間消費成長。

國發會也提醒，美國關稅政策後續發展、美中科技競爭、地緣政治動盪等不確定因素，仍牽動全球經貿前景，須密切關注對我國景氣之影響。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財