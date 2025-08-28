在台德商商業信心調查 關稅雖有挑戰、持續投資台灣

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，美國關稅與全球經濟不確定性仍在，但德商對台灣市場的信心未受動搖，投資前景依舊看好。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧、實習記者林子云／台北報導〕德國經濟辦事處28日公布《德國商業信心調查報告：2025年年中版》，在台德商將美國關稅與貿易談判視為首要挑戰，但在全球經濟不確定性升高的情況下，德商上半年在台灣經營仍表現穩健，德商對台灣市場的信心不受動搖。

調查顯示，高達54%的在台德商將美國關稅與貿易談判列為主要關切，反映國際貿易政策已成影響營運的重要因素。即使企業沒有直接受到關稅影響，也會間接受到衝擊，導致企業重新評估投資決策，考慮多元化市場組合，並分散供應鏈，從其他市場獲取關鍵零組件。

報告指出，2025年上半年，近7成在台德商依原計畫推進投資。展望下半年，多數企業僅預計進行小幅度的調整，其中55%將維持既有策略，22%則沒有新的投資計畫，台灣作為投資目的地的吸引力依然強勁，65%的企業評價台灣與區域其他地點同等或更具吸引力。

報告指出，市場規模與成長潛力是影響台灣吸引力的主要因素，認為台灣更具優勢的企業，則特別看重台灣的創新與科技產業環境及基礎設施。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士表示，美國關稅與全球經濟不確定性仍在，但德商對台灣市場的信心未受動搖，投資前景依舊看好。她強調，台灣在區域供應鏈與科技產業居關鍵地位，若能進一步降低進口限制，將有助於吸引更多長期投資。

德經處指出，儘管關稅問題已成為在台德商的挑戰，但台灣憑藉強勁的創新與科技生態系統、市場規模與成長潛力，對德商仍具吸引力。特別是半導體與電子產業的擴張，以及機械與工業設備產業的突出表現，讓許多德商從供應鏈中獲益。德商預期機械、電子、能源與化工等產業將持續成長，並積極投資AI與自動化技術。

除了關稅挑戰，報告顯示，國內進口限制也影響約四分之一德商營運，導致成本上升、規劃不確定及零組件延遲，德商呼籲政府應持續優化商業環境，減少制度性障礙，以提升市場競爭力。

