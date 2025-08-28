晴時多雲

雄獅下半年成長力道看齊上半年 關稅是變數

2025/08/28 17:48

雄獅發言人賴一青（右）說，下半年營收表現可望與上半年成長力道相當，不過，關稅是變數。（記者王憶紅攝）雄獅發言人賴一青（右）說，下半年營收表現可望與上半年成長力道相當，不過，關稅是變數。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）上半年營收149.93億元，年增11.28%，每股稅後盈餘8.51元，創上市以來最佳成績。雄獅發言人賴一青指出，目前觀察，下半年營收表現可望與上半年成長力道相當，不過，關稅是變數。

賴一青指出，疫後，國人旅遊態度出現轉變，在旅遊天數拉長下，很多國人都提早規劃旅遊行程，尤其是下半年有新增國定假日，將帶動國人出國旅遊，再加上航空公司釋出較多的機位，有助團體旅遊的成長，目前長程線訂單能見度到明年3-4月，日本線到明年4月櫻花季，而歐洲市場則看到明年6月，預期下半年營運成長力道可望與上半年相當。

不過，賴一青也發現，美國關稅制度實施後，部分消費者出現預算考量，且也有部分過去員工旅遊都是長程線的企業客戶，計畫轉到近程線，因此關稅影響程度多少，還要觀察。

雄獅目前營收中，日本占營收比約30%，歐洲市場占比20%，東南亞約17%，紐澳、美國約10%。

