貨物稅補助加碼快點上路 現代頂級油電休旅車搶市

汽車貨物稅加碼有望三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車今天搶先推出全新的高階車款Santa Fe Calligraphy車型，起跳價212.9萬元，限量300輛，瞄準頂尖客層。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車貨物稅加碼有望三讀通過，三陽（2206）旗下南陽實業代理的Hyundai汽車今天搶先推出全新的高階車款Santa Fe Calligraphy車型，起跳價212.9萬元，限量300輛，瞄準頂尖客層。

南陽實業執行副總詹醒昇表示，全新的 Santa Fe Calligraphy以「非凡品味、頂級客製」為核心訴求，強化Hyundai汽車在大型休旅車市場的旗艦產品佈局，SANTA FE自導入台灣以來，已有超過80%的消費者選擇最高階車型，顯見豪華休旅需求強勁。

因此，南陽實業特別針對頂尖客層，導入專屬於高階車款的 Calligraphy 車型，Calligraphy 是Hyundai專為高階車款打造的尊榮等級，僅配置於品牌旗艦車款之上，如 Palisade Calligraphy 與 IONIQ 9 Calligraphy，如今更首度導入Santa Fe，將7人座油電休旅推升至豪華境界。

Santa Fe Calligraphy 的特色體現在專屬設計、頂級豪華與尊榮客製。外觀導入Calligraphy專屬套件，包含墨黑前保桿、墨黑前後保桿/車側飾板、20吋墨黑鋁圈、墨黑廠徽、墨黑門檻飾板、Easy-Get C柱輔助把手與專屬星綴水箱護罩。

內裝則以Nappa頂級真皮座椅與Two-tone雙色皮質方向盤，搭配Relaxion零重力座椅、雙Qi無線充電座、雙12.3吋曲面螢幕搭配BOSE高級音響；進一步導入副駕駛Easy-Clean紫外線殺菌置物箱、Easy-Adjust快捷操控按鈕與Easy-Hang衣物吊掛設計。

內裝標配典雅米白色，另可依個人風格選配墨黑或皮革棕色；外觀車色除常販車色外，亦備有黑色、鐵灰、森林綠、灰綠等特色色彩；座椅編成則在標準7人座之外，另提供第2排為電動調整座椅的奢華6人座配置，滿足不同家庭成員與生活型態的需求。

全新的Santa Fe Calligraphy採用1.6L Turbo Hybrid渦輪油電動力系統，結合高效永磁同步馬達，輸出高達218匹綜效馬力，同時繳出每公升18.4公里的油耗表現、配備10具氣囊，兼顧性能、節能與安全。

