芬蘭央行行長警告 川普開鍘聯準會高層恐禍延全球

2025/08/28 17:19

芬蘭中央銀行總裁雷恩。2024年1月25日攝於芬蘭赫爾辛基。（路透檔案照）芬蘭中央銀行總裁雷恩。2024年1月25日攝於芬蘭赫爾辛基。（路透檔案照）

高嘉和／核稿編輯

〔編譯張沛元／綜合報導〕歐洲中央銀行（ECB）管理委員會（governing council）成員、芬蘭中央銀行總裁雷恩（Olli Rehn）28日在演說中表示，美國總統川普對美國聯邦準備理事會（Fed，聯準會）的攻擊不斷升高，恐對金融市場與實體經濟造成重大與全球性的連鎖反應。

川普自今年初上台以來已就降息多次批評美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），25日又宣布將美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）免職，升高作為全球最重要貨幣當局的美國聯準會的不確定性。

雷恩表示，要求美國聯準會降息好一段時間的川普，事實上已對美國聯準會施加強大壓力；自1980年代初以來，美國聯準會的獨立性始終是一項不可侵犯的原則，「然而，該原則如今嚴重動搖。這（指美國聯準會獨立性不保）可能會對金融市場與實體經濟造成重大與全球性的連鎖反應」。

雷恩還說，歐洲人應該採取行動，以強化全球對歐元作為安全貨幣的信心，以避免類似的央行自主權惡化在歐洲上演。

