新光三越台南小北門試營運 估年度消費達1000萬人次

〔記者王姝琇／台南報導〕新光三越台南小北門店29日將展開試營運。本案由南山人壽以市場用地多目標使用辦法開發推動，活化東帝士舊址，也樹立市場用地多目標開發利用新典範；提供1000個就業機會，預估今年度消費達1000萬人次。

經發局指出，繼西市場華麗轉身、再現古蹟再生活力，新光三越台南小北門店將試營運，不僅為城市注入新商業動能，帶動周邊商圈轉型升級，更象徵城市從歷史傳承邁向現代升級的重要里程碑，展現文化底蘊與現代活力交融的城市新風貌。

市長黃偉哲表示，從西市場，到新光三越台南小北門店開幕，台南展現「傳承再轉型、前進再升級」的雙重風貌；強調市府將持續推動兼具文化厚度與商業魅力的城市建設，創造更多就業機會，帶動青年與產業活力匯聚台南。

經發局長張婷媛指出，本投資案位於西門路四段與立賢路一段交叉口之市場用地，為促成東帝士舊址再生，市府團隊透過跨局處協調，加速各項行政流程，積極協助排除投資障礙與提供相關支持，確保投資案順利推動。

張婷媛進一步指出，南山台南廣場由南山人壽投資興建後，將1.1萬坪商業空間交由新光三越經營，這也是雙方首次合作的商業開發案，並導入創新科技與國際品牌，打造生活娛樂聚落的新指標，為民眾提供更優質又多元的生活體驗；未來市府將持續推動招商引資，吸引更多優質品牌進駐台南，帶動經濟成長與就業機會，進一步提升城市整體競爭力。

