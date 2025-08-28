自毀式價格戰利潤剩零頭 中企美團Q2獲利暴跌97％

中國外賣平台美團第2季淨利暴跌97%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國外賣巨頭美團公佈財報指出，由於與京東及阿里巴巴集團展開代價高昂的價格戰，使其第二季獲利劇烈下滑，並預期本季恐出現重大虧損。美團股價28日重挫11.6%。

美團高層27日在發布「非理性競爭」導致第2季利潤暴跌的財報後，也做出悲慘的財測。美團上一季儘管營收成長12%，但淨利潤斷崖式下滑97%至3.65億人民幣，去年同期為114億人民幣。

彭博報導說，美團的財報進一步令投資人不安，今年以來美團市值已蒸發約3分之1，一些分析師也下調美團評級。

獲利能力的慘跌顯示這家中國外賣平台巨頭正面臨多年來最嚴峻的挑戰。兩大對手一直到最近，基本上割讓本土餐飲領域。2025年情況丕變，在消費低迷時期，京東追求增長，而阿里巴巴的餓了嗎則開始對阮囊羞澀的消費者提供慷慨補貼。

美團財務長陳少暉說，預期本季核心本土電商業務，包括外賣，將出現「重大虧損」。他說，「我們預期激烈競爭短期內仍將持續，這將對我們的財務帶來負面衝擊」。

中國食品外賣領域的3方激戰已侵蝕整個產業的獲利能力，迫使美團捍衛多方面的核心業務。京東上1季的淨利潤腰斬（51%），阿里巴巴將於週五公佈財報。

過去幾月，這3巨頭已投資數十億美元在刺激消費與招募外送員。該策略適得其反，投資人拋售美團與京東股票，他們的總市值一度蒸發1000億美元。在中國當局出手警告後，這3家公司本月才承諾停止其「無序競爭」，避免自毀式價格戰。

