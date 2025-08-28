晴時多雲

IET-KY國防合約收入拼創新高 下半年成長可期

2025/08/28 15:55

IET-KY今日舉辦法說會。（擷取自官網）IET-KY今日舉辦法說會。（擷取自官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕三五族大廠英特磊IET-KY（4971）董事長高永中今日指出，因地緣政治衝突推升全球軍工需求，IET-KY的銻化鎵產品線在第三季接獲美國空軍的二期國防合約訂單，今年國防相關合約收入有望創下新高，下半年整體營運成長可期。

IET-KY今日舉辦法說會。該公司上半年營收5.09億元、年增48.1%，毛利率34.57%、稅後淨損0.26億元，每股稅後虧損（EPS）0.67元，虧損較去年同期大幅收斂。

高永中指出，在磷化銦產品線方面，PIN磊晶片受AI科技發展與大型資料庫擴增的強勁需求，大廠持續追加量產訂單，而中國對銦出口管制，導致全球磷化銦基板供應吃緊，為因應訂單需求，已導入新的供應商，新供應商基板已陸續到貨，正與客戶進行認證。

另外，公司也重啟磷化銦晶片研磨計畫，自行研磨基板，多方面滿足客戶需求，目前基板吃緊狀況將略為舒緩，預期今年第四季可進一步緩解吃緊狀況。

而在砷化鎵產品線方面，高端砷化鎵pHEMT與高速VCSEL磊晶片訂單需求穩定成長，截至今年７月底止累計銷貨金額已超越去年同期。另外，公司正在建置量子點雷射磊晶片的生產機台，瞄準高潛力矽光利基市場。

氮化鎵產品線方面，氮化鎵二次長晶已有穩定訂單需求，新增機台即將完成，正與客人討論量產報價；氮化鎵在機台也有特殊設計能力與生產能力，並於第三季接獲台灣氮化鎵二次生長MBE專用機台訂單，以及美洲客戶MBE系統原位氫表面清淨磊晶腔硬體改造訂單，將依工程裝配進度認列收入，並將於明年第三季左右完工交貨。

展望下半年，高永中說，磷化銦基板供給已逐漸舒緩，帶動出貨量持續增加，目前100G產品穩定成長，預期未來在1.6T市場逐步放大之下，200G產品亦將隨之快速成長，預期今年磷化銦將佔公司營收五成以上。而砷化鎵產品線在5G大客戶回補庫存之下，下半年成長可期。

另外，國防應用的銻化鎵，以及氮化鎵機台出貨量下半年預期皆可成長，這兩產品線均有較高毛利率，有利產品組合優化，在各產品線皆有成長動能之下，下半年營運成長可期。

IET-KY也說，為因應營收不斷成長所需，美國新廠二期擴建已於今年七月開始動工，預期2026年完工，預計可以放置12台機器，大部分是做機台硬體構造組件。公司除了努力開發新產品之外，新產能也逐步在建置中，增添後續營運成長的動能。

IET-KY表示，在美國法案方面，晶片法案現金補助款有異動，目前積極修正條款中，部分改成稅務折抵，而在補助範圍增加之下，補助總額也有提高。另外，在美國大而美法案方面，因為公司生產都在美國，超過三分之二客戶也在美國，該法案對公司亦是正面影響。

