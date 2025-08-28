晴時多雲

赤澤訪美急喊卡 日美關稅拍板還要再等一等

2025/08/28 16:01

日本經濟再生相赤澤亮正原本預定今天訪美，正式敲定日美關稅協議，並發表經貿聯合聲明，卻在行前突然喊卡。（路透）

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本經濟再生相赤澤亮正原本預定今天訪美，正式敲定日美關稅協議，並發表經貿聯合聲明，卻在行前突然喊卡，日本政府解釋主要是有事務層級的事項必須先做確認。由於真正原因尚不明朗，日美經貿聯合聲明的發布可能將暫時擱置。

赤澤為日美貿易談判的日方首席代表，原本預定28日赴美進行第10次日美關稅協商。川普總統在上月22日宣布，已與日本達成協議，將對日本徵收15%的對等關稅。新的稅率在8月7日起正式生效。但因川普發布行政命令未將日本列入減免對象，引發了日本銷美商品將在既有稅率上疊加15%關稅的爭議，美方後來也澄清是作業疏失，承諾將修改行政命令。

赤澤此行就是要確定川普政府修改相關的行政命令，並且要求美方對日本汽車與汽車零件課徵關稅下調至 15%（目前維持於 27.5%）。雙方也將簽署協議文件，日本時事通信報導，文件中將包含日本對美國的5500億美元（約合台幣17兆元）投資和貸款。由於美方希望將白紙黑字的協議文件當做日方履約的擔保，日方原本態度消極，但為了讓美方盡早下調稅率，只好同意。

赤澤臨時取消訪美，很可能就是在協議文件的部分仍有歧見未解除。每日新聞報導，美方修改總統行政命令的時間表尚不明確，也可能是赤澤取消訪美的原因之一。

由於印度總理莫迪預定29日訪問日本，並與石破茂首相舉行會談，莫迪在訪日之後將繼續前往天津，出席上海合作組織（SCO）峰會。美印間最近因為關稅和印度持續向俄羅斯購買石油的能源策略等原因，雙方關係緊張，莫迪訪中之前先訪日，也可能加劇川普的不悅，赤澤訪美行程生變的內情可能不單純。

