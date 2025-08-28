創業大聯盟競賽開跑 創投公會理事長邱德成：點燃新創士氣

創投公會理事長邱德成今日出席公會與國發會共同舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕創投公會理事長邱德成今日出席公會與國發會共同舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮時表示，這項計畫的落實得來不易，不僅是一場比賽，更是國家級的創業舞台，能夠激發更多台灣人勇敢投入創業，點燃士氣，提升產業與社會的發展層次。

邱德成指出，外界往往以為創投只專注於高科技、半導體或生技產業，事實上，許多與生活息息相關的品牌也都曾獲得創投早期扶植。例如路易莎咖啡（2758）、八方雲集（2753）、大樹藥局（6469）等企業，都是在創投協助下逐步茁壯，最終成功邁向資本市場。這些案例說明創投的價值不僅在於資金，更在關鍵時刻推動創新，讓社會福利提升、民眾生活更便利。

回顧自身超過30年的創投歷程，邱德成表示，迄今已投資超過500家公司，陪伴無數創業家走過挑戰與成長。這些創業家來自不同背景，有汽車廠黑手、廚師、學生、老師、藥師、大學教授與醫生，證明創業並不分年齡與學歷，真正重要的是夢想與毅力。他強調，創投的支持能讓夢想化為產業，進而成為推動社會進步的力量。

談到這次競賽的特色，邱德成指出，計畫以創投標準來檢視創業，提供的不僅是資金，更包括經驗、資源與全方位支持。鼓勵有志創業的個人或創業5年以內的公司共同參與，範圍涵蓋「區域」（六都）與「地方」（非六都），透過完整的培訓及輔導，提高各地創業成功率。本計畫將徵選100組團隊提供創業支持金（最高新台幣1000萬元），並協助引介國發基金天使投資，爭取最高新台幣1億元投資，加速潛力新創成長。

邱德成強調，創投公會將扮演資金、產業與國際資源的橋樑，成為創業家最堅實的後盾，並承諾全力以赴支持台灣新創，協助新創走向國際舞台。創業大聯盟目標激發更多合作與創意火花，讓新創能量成為國家經濟再起的動能，讓世界看見台灣的創新力量，也讓更多年輕人勇敢帶著夢想出發。

