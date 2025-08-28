農村女孩成「賺快錢」產業鏈犧牲品！中國直播公司被曝圍獵未成年少女。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕農村女孩成「賺快錢」產業鏈犧牲品！陸媒報導，1則“14歲女生離職被MCN（網紅經紀公司）索賠1.7萬人民幣（約新台幣7.25萬元）”的新聞，讓15歲曾憧憬著能靠直播改變命運的農村女孩趙晴（化名）徹夜難眠，因她們曾在同1家公司當主播，簽下那份被網友稱為「賣身契」的合同，隨著新聞的曝光，這場夢想的背後，是一群被黑心MCN機構精心圍獵的農村未成年女孩，她們最終發現，自己成了這條「賺快錢」產業鏈上的廉價犧牲品。

報導指出，以趙晴為代表的這群女孩，普遍來自農村，早早輟學，與家人關係疏離，急需1份工作來養活自己。今年6月，趙晴被濟南1家MCN公司在招聘平台上一句「想掙大錢嗎？」所吸引，獨自坐了80多公里的車，來到這家隱藏在灰暗一角的公司。

趙晴注意到，除了公司內的未成年主播都是小女孩外，即使是成年主播，也都是女性，“沒看見過有男的播。 私下裡，主播們相互交流過，驚訝地發現大家都有相似的經歷：農村出身，和家人關係不好，又早早地輟學進入了社會。

趙晴表示，她們被訓練成迎合直播間“大哥”的樣子：立“純情小白花”人設，背誦催票話術，穿上與年齡不符的性感服裝。 趙晴在直播中需要不斷對著螢幕喊著「哥哥」，而觀眾畫像顯示，直播間的主力軍正是30歲以上的中年男性。

趙晴及女孩們每天要面對的是來自榜一大哥的調戲與騷擾、公司嚴苛的考核甚至刁難。 而當這些未成年主播們想要逃離時，卻發現自己當初簽下的合同，有可能讓她們背上高額賠償，甚至成為失信人。

7月27日，山東德州的李麗（化名）向媒體求助，14歲的女兒小雲與濟南１家MCN公司簽下“賣身契”，6個月發了1.3萬人民幣（約新台幣5.55萬元）工資，因不堪忍受公司一些做法強行退出後，被起訴索賠1.7萬人民幣“損失”。

濟南這家MCN公司就是趙晴當主播的公司。

趙晴回憶說，在公司簽下同1份合同的還有17歲的李小麗和王暢暢。

報導說，１份該公司與主播簽訂的《獨家合作協定書》，３人確認了其中的內容。 協定書寫明，乙方是具有完全民事行為能力的公民個人，甲方不向乙方承擔任何僱主或用人單位性質的責任，合作期限是５年，其間乙方如果有與任何第三方進行類似合作、未經甲方允許擅自提取直播帳號傭金、違反保密義務、有不符合主播條件或其他違規行為，則構成違約，「甲方可要求乙方承擔不低於50萬人民幣（約新台幣213.5萬元）的違約責任。

而接受採訪時，3個女孩共同回憶起簽合同時運營的1個口頭承諾：「沒有違約金，不用賠錢，想走就走。」

直到看到“14歲女生離職被MCN機構起訴索賠1.7萬人民幣”的新聞，看到評論區許多網友將合同稱為“賣身契”，３個未成年女孩才知道自己有可能面臨的風險處境。

最終，這場“賺大錢”的夢想徹底破滅。 半個月後，趙晴被老闆開除，李小麗和王暢暢則選擇主動從公司離開。 李小麗和王暢暢分別收到90多元人民幣和100多元人民幣的結算收入，趙晴則稱自己“沒從公司收到一分錢工資”。

