川普封殺風電藏算計 真正目的是染指格陵蘭？

〔財經頻道／綜合報導〕川普日前喊停丹麥離岸風電商沃旭能源（Orsted）在羅德島外海的 Revolution Wind 專案，對該公司造成巨大衝擊。英媒《每日電訊報》認為，此舉除了反映川普對風能的反對態度外，他針對沃旭風電場的行動是以此向丹麥施壓，以達成對格陵蘭的野心。

報導指出，資產規模達 180 億英鎊的丹麥退休基金 AkademikerPension 投資主管表示，川普決定取消丹麥巨頭沃旭的項目，意味著美國的離岸風電「實際上已經死亡」。

AkademikerPension 持有沃旭能源價值 2300 萬英鎊的股份，該公司表示，現在需要丹麥政界人士與白宮解決問題，並重振該公司在美國的發展。

然而，此事並非易事，川普覬覦丹麥擁有的格陵蘭，哥本哈根拒絕討論任何可能的出售或移交事宜，使得沃旭遭池魚之殃。許多人認為，川普喊停沃旭在羅德島外海的 Revolution Wind 專案，是川普典型的策略，主要是以此向丹麥施壓，以達成對格陵蘭的野心。

當然，川普喊停沃旭的專案同時也反映出他對風能的強烈反對態度。美國官員在今年四月對挪威能源公司Equinor的50億美元Empire離岸風電專案，也下達類似停工令。該令最終於五月中解除，但白宮自此鎖定多個其他風電專案。

丹麥投資基金投資長Anders Schelde 說，作為投資人，我們習慣評估風險。但川普對離岸風電的明顯敵意不同，因為我們無法理解其中邏輯。這是一種極端政治風險難以掌握，對沃旭股價是壞消息。

