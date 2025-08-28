晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

卓榮泰：政府推動台灣「AI科技島」創造這一代的經濟奇蹟

2025/08/28 14:58

行政院長卓榮泰今日出席創投公會與國發會舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮。（記者方韋傑攝）行政院長卓榮泰今日出席創投公會與國發會舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕行政院長卓榮泰今日出席創投公會與國發會舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮，並於致詞時表示，政府將持續透過政策、資金與國際鏈結，協助台灣新創突破發展限制，並以AI新十大建設為核心，推動台灣邁向「AI科技島」，創造屬於這一代的經濟奇蹟。

卓榮泰表示，便利的社會與蓬勃發展的產業，除了仰賴一代又一代的企業家努力，更需要國家力量持續挹注，尤其在新創早期資金、技術升級、品牌打造與通路拓展上，政府會提供全力支持，除了金援挹注，更要有系統性的政策與平台協助。

卓榮泰說，行政院已透過青年創業貸款超過11萬5千件，融資金額達967億元；同時推動創業天使投資方案，帶動逾160億元民間資金投入，新創募資規模突破千億元，成為國家發展的重要動能。在產業方向上，屬於這一代的發展關鍵是AI與高科技。

卓榮泰提到，政府推動的「AI新十大建設」，將聚焦軟體設計、矽光子、量子、機器人與無人載具等前瞻領域，同時加強數位政府治理、數位人才培育與算力基礎建設，並在中央政府總預算中匡列逾300億元作為第一年推動經費。透過創新與創業，目標讓台灣以AI、智慧與自動化再創造一次經濟奇蹟。

卓榮泰也談到國際鏈結的重要性，行政院已透過金管會推動亞洲資產管理中心，並規劃打造「亞洲版NASDAQ」，讓新創更快與國際資本市場接軌。同時在矽谷、東京設立海外基地，協助人才、技術與市場走向國際，將世界先進知識引進台灣，形成雙向交流。

卓榮泰最後強調，投資新創就是投資台灣的未來。這次創業大聯盟不僅是平台，更是點燃創業火花的重要契機，透過政策、資金與社會力量的結合，讓新創產業成為下一個經濟奇蹟的起點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財