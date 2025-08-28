卓榮泰：政府推動台灣「AI科技島」創造這一代的經濟奇蹟

行政院長卓榮泰今日出席創投公會與國發會舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕行政院長卓榮泰今日出席創投公會與國發會舉辦的「創業大聯盟競賽」啟動典禮，並於致詞時表示，政府將持續透過政策、資金與國際鏈結，協助台灣新創突破發展限制，並以AI新十大建設為核心，推動台灣邁向「AI科技島」，創造屬於這一代的經濟奇蹟。

卓榮泰表示，便利的社會與蓬勃發展的產業，除了仰賴一代又一代的企業家努力，更需要國家力量持續挹注，尤其在新創早期資金、技術升級、品牌打造與通路拓展上，政府會提供全力支持，除了金援挹注，更要有系統性的政策與平台協助。

卓榮泰說，行政院已透過青年創業貸款超過11萬5千件，融資金額達967億元；同時推動創業天使投資方案，帶動逾160億元民間資金投入，新創募資規模突破千億元，成為國家發展的重要動能。在產業方向上，屬於這一代的發展關鍵是AI與高科技。

卓榮泰提到，政府推動的「AI新十大建設」，將聚焦軟體設計、矽光子、量子、機器人與無人載具等前瞻領域，同時加強數位政府治理、數位人才培育與算力基礎建設，並在中央政府總預算中匡列逾300億元作為第一年推動經費。透過創新與創業，目標讓台灣以AI、智慧與自動化再創造一次經濟奇蹟。

卓榮泰也談到國際鏈結的重要性，行政院已透過金管會推動亞洲資產管理中心，並規劃打造「亞洲版NASDAQ」，讓新創更快與國際資本市場接軌。同時在矽谷、東京設立海外基地，協助人才、技術與市場走向國際，將世界先進知識引進台灣，形成雙向交流。

卓榮泰最後強調，投資新創就是投資台灣的未來。這次創業大聯盟不僅是平台，更是點燃創業火花的重要契機，透過政策、資金與社會力量的結合，讓新創產業成為下一個經濟奇蹟的起點。

