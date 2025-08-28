台積電2奈米洩密案》東京威力科創：未發現相關機密外洩至第三方

高檢署智財分署偵結台積電2奈米洩密案，3名洩密工程師依涉犯《國家安全法》及《營業秘密法》起訴，其中，東京威力科創（TEL）台灣子公司前陳姓員工遭求刑14年最重。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕高檢署智財分署昨偵結台積電2奈米洩密案，3名洩密工程師依涉犯《國家安全法》及《營業秘密法》起訴，其中，東京威力科創（TEL）台灣子公司前陳姓員工遭求刑14年最重；對於此案，東京威力科創表示，深感遺憾，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，也未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，公司將持續全面配合台灣司法當局調查。

東京威力科創指出，關於集團於2025年8月7日發布子公司的1名前員工涉案，台灣司法當局已起訴該前員工。東京威力科創強調，公司把遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為，對此案，公司深感遺憾，並嚴肅以對。

請繼續往下閱讀...

東京威力科創表示，資訊安全（包括保護客戶等利益關係人敏感資訊在內）是公司經營最重要的事項之一，並已建立堅實的資訊安全體系。未來將持續強化監控、稽核機制及員工法遵教育。

此外，經東京威力科創內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩至第三方，也未發現有組織性地指示該名前員工獲取不當資訊的行為，公司將持續全面配合台灣司法當局調查。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法