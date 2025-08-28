台銀看房市「價穩量縮」 凌忠嫄：三族群房貸「水龍頭全開」

台銀董事長凌忠嫄今日表示，針對首購、新青安及無自用住宅三大族群，台銀「水龍頭已經全開」，而非首購貸款仍會承作，只是利率略高。 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕交屋潮來臨，不少銀行受中央銀行房市管制及《銀行法》限制，傳出民眾「房貸難貸」抱怨聲浪。行政院長卓榮泰27日強調「金融水龍頭要開大一點，安全濾網要在」。對此，國銀龍頭台灣銀行董事長凌忠嫄今日表示，針對首購、新青安及無自用住宅三大族群，台銀「水龍頭已經全開」，而非首購貸款仍會承作，只是利率略高。

台銀今日舉行全台首發也是全球唯一的一張木質信用卡「慮行卡」發行記者會，凌忠嫄會後針對市場關切近期房市議題表示，確實近期有其他銀行因為額度逼近銀行法第72之2規範的30%額度上限無法承作，將客戶轉介到台銀情況，台銀因為有龐大存款作爲基礎，可承作量能也大，且新青安是政府政策、公教人員築巢優利貸由台銀主辦，還有無自用住宅貸款等三類族群房貸台銀都會全力支持，預期全年房貸以及市佔率都會維持成長。

外界關注房市景氣是否放緩，凌忠嫄表示，因交屋潮帶動，購屋與貸款需求仍在，台銀房貸持續成長。不過整體市場呈現「價穩量縮」格局，房價已經穩定一段時間，並未再上升，「再高也賣不動了」。

凌忠嫄指出，新青安、築巢優利貸與無自用住宅貸款是台銀房貸主力，非首購貸款也會承作，只是牌告利率從2.985%起，民營銀行至少都是3%以上。

對於台銀房貸審核標準設定收入支出比為200似乎是市場最嚴格，凌忠嫄強調，主要是擔心民眾未來會因為還款能力影響生活，因此在核貸時會考量借款人的收入與還款能力。若借款人文件齊全，房貸申辦速度其實可以相當快，但若資料不一致或不足，審核程序就會拉長。

根據台銀統計，截至今年7月，房貸餘額較去年同期增加逾1400億元，其中，新青安新增521億元、共6693筆；築巢優利貸443億元、4766筆。凌忠媛指出，全年預算目標不僅已經達成，更已超標。

