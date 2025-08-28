川普次子出席比特幣亞洲峰會 香港官員議員接連退出原因曝

知情人士透露，香港官員和立法會議員接到避免與美國總統川普次子艾瑞克‧川普（見圖）互動的指示，已於近日低調退出2025比特幣亞洲峰會。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知情人士透露，原擔任「2025比特幣亞洲峰會」（Bitcoin Asia 2025）演講者的香港官員和立法會議員，在接到避免與美國總統川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）互動的指示後，已於近日低調退出峰會。

《南華早報》報導，全球規模最大的加密貨幣盛會「2025比特幣亞洲峰會」週四（28日）至週五（29日）在香港會議展覽中心（HKCEC）舉行。

請繼續往下閱讀...

論壇官網顯示，艾瑞克作為首席演講嘉賓，將於週五下午出席2場長達30分鐘的會議。他是加密貨幣企業「美國比特幣」（American Bitcoin，暫譯）和川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）的聯合創辦人。

知情人士透露，香港證監會委員兼執行董事葉志衡、立法會議員吳傑莊原為峰會演講者，但有人向他們提出請求，不要與川普兒子參加同個峰會，並說「我想我們都明白原因」。

葉志衡和吳傑莊已不在峰會主旨發言人的名單內。另一名知情人士也向《南華早報》證實相關消息，但將該請求描述為「建議」，並同樣未透露是誰提出上述要求。兩人的名字截至7月14日仍被列在名單內。

對此，吳傑莊受訪表示，自己因為「家庭問題」恰好與峰會時間重疊而缺席；香港證監會則回應，葉志衡因為「出差」不克出席會議。

北京半官方智庫「全國港澳研究會」顧問劉兆佳認為，有人提出這項「建議」，是為了避免民眾產生香港正在與川普合作或是奉承川普的誤解。「在中美關係緊張的情況下，自然要避免給人留下香港正在幫助或取悅美國的印象。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法