晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普次子出席比特幣亞洲峰會 香港官員議員接連退出原因曝

2025/08/28 14:46

知情人士透露，香港官員和立法會議員接到避免與美國總統川普次子艾瑞克‧川普（見圖）互動的指示，已於近日低調退出2025比特幣亞洲峰會。（路透資料照）知情人士透露，香港官員和立法會議員接到避免與美國總統川普次子艾瑞克‧川普（見圖）互動的指示，已於近日低調退出2025比特幣亞洲峰會。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知情人士透露，原擔任「2025比特幣亞洲峰會」（Bitcoin Asia 2025）演講者的香港官員和立法會議員，在接到避免與美國總統川普次子艾瑞克‧川普（Eric Trump）互動的指示後，已於近日低調退出峰會。

《南華早報》報導，全球規模最大的加密貨幣盛會「2025比特幣亞洲峰會」週四（28日）至週五（29日）在香港會議展覽中心（HKCEC）舉行。

論壇官網顯示，艾瑞克作為首席演講嘉賓，將於週五下午出席2場長達30分鐘的會議。他是加密貨幣企業「美國比特幣」（American Bitcoin，暫譯）和川普家族加密貨幣事業「世界自由財務」（World Liberty Financial）的聯合創辦人。

知情人士透露，香港證監會委員兼執行董事葉志衡、立法會議員吳傑莊原為峰會演講者，但有人向他們提出請求，不要與川普兒子參加同個峰會，並說「我想我們都明白原因」。

葉志衡和吳傑莊已不在峰會主旨發言人的名單內。另一名知情人士也向《南華早報》證實相關消息，但將該請求描述為「建議」，並同樣未透露是誰提出上述要求。兩人的名字截至7月14日仍被列在名單內。

對此，吳傑莊受訪表示，自己因為「家庭問題」恰好與峰會時間重疊而缺席；香港證監會則回應，葉志衡因為「出差」不克出席會議。

北京半官方智庫「全國港澳研究會」顧問劉兆佳認為，有人提出這項「建議」，是為了避免民眾產生香港正在與川普合作或是奉承川普的誤解。「在中美關係緊張的情況下，自然要避免給人留下香港正在幫助或取悅美國的印象。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財