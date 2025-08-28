資助紅色供應鏈？富比士踢爆英特爾暗助中國監控大廠

美媒披露，美國晶片的核心技術，流入被美國制裁的中國監控大廠手中。示意圖。（路透資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國川普政府宣布將以前所未有的方式，購入晶片龍頭英特爾（Intel）10%股份之際，一樁國家級醜聞應聲引爆。根據《富比士》（Forbes）獨家揭露，英特爾竟與多家因涉及協助中共迫害新疆維吾爾人權、而遭美國政府制裁的中國監控企業，存在著密切的合作關係。

這項驚人發現，無疑是對川普政府的投資決策與美國的國家安全，投下了一記震撼彈。報導指出，英特爾的合作夥伴名單赫然在列的，包括了監控攝影機大廠海康威視、宇視科技，以及人臉辨識公司雲從科技，這些企業全因「利用高科技監控侵犯人權」而名列美國制裁的實體清單。

官網成鐵證 吹捧與中國「天網」深度合作

證據顯示，英特爾不僅是知情，甚至還在其官方中文網站上大肆宣傳。網站文件將宇視科技列為「鈦金級會員夥伴」，並推廣其採用英特爾技術的「智慧城市解決方案」。而在另一份宣傳資料中，海康威視更熱情地描述其與英特爾的「深度合作」，稱雙方的技術結合，使其在「推動智慧影像監控方面取得了可喜的成果」。

面對鐵證，英特爾並未否認合作關係，僅發表樣板聲明稱致力於遵守所有法規與商業道德，並推諉「大多數英特爾產品是通用零組件，無法總是管控其最終用途」。然而，專家直指此說法難以卸責，大西洋理事會研究員達科塔·凱瑞便直言：「宇視科技已被列入實體清單，他們真的應該停止與那家公司合作。」

諷刺的是，川普在本月初才剛指控英特爾執行長與中國軍方有關聯，要求他辭職，轉眼間卻決定動用部分「晶片法案」資金入股。如今英特爾被揭露成為中共「天網」的技術幫兇，形同讓美國納稅人的錢，間接資助了打壓人權的紅色供應鏈，為這樁爭議性的交易蒙上巨大陰影。

《富比士》報導特別指出，此事件的巨大矛盾，不僅體現在英特爾對其合作案是否違反自身人權政策的質疑拒絕回應；更具警示意味的是，英特爾自身在一份提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中坦承，川普政府的入股決定，未來可能引發來自「投資者、員工、客戶、供應商、其他商業夥伴、外國政府或競爭對手」的「負面反應」，顯示該公司早已預見此樁交易背後潛藏的巨大風險與爭議。

