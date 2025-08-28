晴時多雲

數發部未來施政著重打詐 盼打造台灣成最會用AI國家

2025/08/28 13:50

賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。（記者陳鈺馥攝）賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴政府內閣改組，行政院今日召開「行動創新AI內閣2.0發布記者會」，數位發展部準部長林宜敬說，會在前任部長打下的基礎上，持續推動資安韌性，以打詐為施政重點，也會強化數位政府的建設。

林宜敬指出，從全世界高科技發展的歷史上可以看到，科技產業、軟體產業的突破創新與發展，通常是來自民間產業，所以數發部最重要的職責，就是創造一個適合台灣高科技數位產業發展的環境，希望台灣的數位產業幫我們解決各項問題時，他們也能賺到大錢，但不要製造新的問題，進入一個正向的循環。

數發部準政務次長侯宜秀說，她過去跟數發部有很深的合作，從民間走入政府服務，對她而言是很大的挑戰。在這個變動中，如果想從百年以後回來看，台灣已經在AI的核心裡面。

侯宜秀強調，我們的半導體產業是重中之重，希望不只是半導體被記住，還有其他更多，例如台灣利用AI創造新文明也被記住，自己希望在這部分盡一份心力，讓台灣成為最會用AI的國家，而且是用民主方式。

此外，準教育部政務次長劉國偉表示，他是第一次當公務人員，希望以後一起為台灣的AI發展來努力，教育部會扮演重要人才培育的角色，教育是推動任何產業人才培育基地，會配合政府政策。

準環境部政務次長謝燕儒說，對於賴總統所提氣候變遷的相關因應政策，尤其在綠色成長和氣候變遷的調適、空氣污染，以及環境部的組織來提供協助。

