晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台積電2奈米竊案因工程倫理淪喪？清大工程倫理課學生選修爆滿

2025/08/28 12:27

台積電2奈米竊案是因工程倫理淪喪？清大材料系教授周卓煇新學期開設的工程倫理課，學生選修已爆滿，預計9月2日開課。（記者洪美秀攝）台積電2奈米竊案是因工程倫理淪喪？清大材料系教授周卓煇新學期開設的工程倫理課，學生選修已爆滿，預計9月2日開課。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清大多名畢業校友涉入台積電2奈米製程竊案，引發高科技產業界工程倫理淪喪話題，清大材料系教授周卓煇開設超過30年的「工程倫理」課程，這學期也吸引爆滿學生選修，可容納200人的講堂已有187名學生預選。

周卓煇將以「你在夢中的發明，是你的，還是公司的專利？」「中村修二（後來獲得諾貝爾獎）為專利權益控告日亞老東家，合乎專業倫理嗎？」「是美女就優先錄取，對嗎？可以解決部門士氣低落問題嗎？」「幾奈米技術竊取，若涉《經濟間諜罪》，判刑會有多重？」，這堂課9月2日開課，屆時開放旁聽。

周卓煇說，這門課在清華，35年來已有1萬610人修過；但2016年，清大合併新竹教育大學後，校方終止這門課，但此課程攸關學生品格教育建立的一環，過去醫學院有醫學倫理，而工程倫理或商業倫理、企業倫理同等重要，此次台積電2奈米技術竊案，有3名清大校友涉案，恐被檢方具體求刑重刑，除當事人應面對，包括公司、學校都應加強在職、在校「品格教育」；政府也應對新增的法規《經濟間諜罪》，加強宣導。

他建議清大針對「品格教育」的落實，可督促半導體學院、工學院、電資學院、原子科學院等與相關系所，開設工程倫理等課程，此次他也會從工程倫理守則、某科技龍頭公司自訂的專業倫理守則和2022年增訂的《國安法－經濟間諜罪》等層面，檢視此次「機密技術竊取」事件，且會將自創的「倫理抉擇七部曲」授予學子。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財