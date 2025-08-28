台積電2奈米竊案因工程倫理淪喪？清大工程倫理課學生選修爆滿

台積電2奈米竊案是因工程倫理淪喪？清大材料系教授周卓煇新學期開設的工程倫理課，學生選修已爆滿，預計9月2日開課。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕清大多名畢業校友涉入台積電2奈米製程竊案，引發高科技產業界工程倫理淪喪話題，清大材料系教授周卓煇開設超過30年的「工程倫理」課程，這學期也吸引爆滿學生選修，可容納200人的講堂已有187名學生預選。

周卓煇將以「你在夢中的發明，是你的，還是公司的專利？」「中村修二（後來獲得諾貝爾獎）為專利權益控告日亞老東家，合乎專業倫理嗎？」「是美女就優先錄取，對嗎？可以解決部門士氣低落問題嗎？」「幾奈米技術竊取，若涉《經濟間諜罪》，判刑會有多重？」，這堂課9月2日開課，屆時開放旁聽。

周卓煇說，這門課在清華，35年來已有1萬610人修過；但2016年，清大合併新竹教育大學後，校方終止這門課，但此課程攸關學生品格教育建立的一環，過去醫學院有醫學倫理，而工程倫理或商業倫理、企業倫理同等重要，此次台積電2奈米技術竊案，有3名清大校友涉案，恐被檢方具體求刑重刑，除當事人應面對，包括公司、學校都應加強在職、在校「品格教育」；政府也應對新增的法規《經濟間諜罪》，加強宣導。

他建議清大針對「品格教育」的落實，可督促半導體學院、工學院、電資學院、原子科學院等與相關系所，開設工程倫理等課程，此次他也會從工程倫理守則、某科技龍頭公司自訂的專業倫理守則和2022年增訂的《國安法－經濟間諜罪》等層面，檢視此次「機密技術竊取」事件，且會將自創的「倫理抉擇七部曲」授予學子。

