藍委促調查泓德聯貸案 財政部金管會2週提報告

國民黨立委賴士葆。（記者謝君臨翻攝）

〔記者謝君臨／台北報導〕再生能源業者泓德能源涉入綠能弊案，國民黨立委賴士葆今於立法院聯席委員會質詢指出，泓德能源辦理綠能聯貸案涉及多個公家銀行，要求金融監理單位提出調查報告。對此，財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆允諾2週內提出。

檢調接獲檢舉，經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控於任職期間利用親友當人頭帳戶，以「顧問費」名義收受泓德能源、東煒建設賄賂，並藉職權向台電施壓爭取饋電容量。鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子等3人，被法官認定有勾串、滅證之虞，裁定3人皆羈押禁見。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、交通、司法及法制、社會福利及衛生環境委員會，今聯席審查「114年度中央政府總預算追加預算案」。

賴士葆質詢指出，泓德能源的光電儲能於今年3月由新光銀行統籌主辦11億元聯貸案，包含中小企銀、安泰銀行都在其中。另外，泓德能源去年5月也針對漁電共生辦理70億元聯合授信案，其中包含兆豐銀、國際票券、合庫、一銀、土銀、農金、彰銀等。

賴士葆表示，泓德能源涉入光電弊案，其聯貸案牽涉多個公家銀行，可能侵害民眾權益，詢問財政部、金管會是否提出調查報告。對此，莊翠雲表示，將盡快了解後提出報告。賴士葆要求2週內提報告，莊翠雲和彭金隆都點頭允諾。

