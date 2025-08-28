晴時多雲

築間狂展店卻驚爆虧4700多萬！老饕揪背後原因

2025/08/28 14:01

「築間」憑藉火鍋店成功打響名號。（資料照）「築間」憑藉火鍋店成功打響名號。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣連鎖餐飲企業「築間」（7723）憑藉火鍋店成功打響名號，並於今年4月成功上櫃掛牌，近日財報卻顯示，築間在今年上半年合併營收25億4328萬元，歸屬母公司的稅後淨損4732萬元，此消息引起網友疑惑背後原因究竟為何。

網友指出，築間之前超級紅，除了火鍋外又開了一堆其他餐廳，包含燒肉、鐵板燒、酸菜魚等品牌都有涉足，更在全台瘋狂展店超過百間，餐點還一直漲價，結果上半年竟然還虧損將近5000萬，「築間是怎麼了，大家不喜歡了嗎？」

文章曝光，許多網友也對此感到好奇，有網友認為：「牌子做出來，只要維持品質就可以了，但是價格越來越貴，CP值越來越低」、「各分店水準差太多，光新竹縣市就有很爛跟很好的」、「蔬菜吧的品質輸人家不少」、「火鍋改自助式就不吃了」。

另有網友表示，「打不過王品、饗賓、瓦城等集團」、「物價漲，消費降級也有影響」、「無節制的擴張才虧這麼多吧」。

不過，有網友緩頰表示，「火鍋還不錯的說」、「永和築間燒肉是本命，吃很多次了」、「黃金時期是2015～2020年，便宜又好吃」、「物價漲，消費降級也有影響」、「火鍋明明就不錯」、「我覺得燒肉還不錯吃欸，就是份量少了點」。

築間今年4月掛牌上櫃，今年上半年經會計師核閱後財報，累計營收25億4328萬元，營業毛利11億7355萬9000元，毛利率46.14%，營業淨損1308萬2000元，營益率-0.51%，稅前虧損5825萬6000元，本期淨損4997萬5000元，合併稅後虧損4732萬4000元，EPS -0.99元。

