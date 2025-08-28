焦點股》達明：大漲逾百元 再創新天價

達明將持續以「視覺看、AI思考、機器人行動」的三位一體概念，推動協作機器人走向人形與更高階自主系統。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕興櫃自動化機器人設備供應商達明（4585）繼昨日終場大漲203.38元、漲幅高達49.29%，今日持續受到買盤青睞，盤中高點觸及727元，創下歷史新天價，截至上午11時38分大漲187.97元，暫報716元，漲幅36.11%，成交量773.73張。

達明聚焦於將視覺與AI深度整合、導入機器人手臂，從起點就強調「手、眼與大腦」的協同運作，旗下協作型機器人透過視覺與感測器具備安全性與更友善的操作介面，讓應用領域更為廣範。公司已能利用模擬環境產出龐大影像資料，加速模型訓練，並提升檢測與自動化落地效益。

達明認為，人形機器人雖然是熱門話題，但核心不在外型，而是如何透過視覺驅動AI判斷並完成任務，逐步逼近人類的行為模式。達明將持續以「視覺看、AI思考、機器人行動」的三位一體概念，推動協作機器人走向人形與更高階自主系統，並在產線模擬、檢測與應用場域中持續落地。

