年賺近200萬！歐洲背包客瘋赴澳洲礦場打工 意外成就「1件事」

2025/08/28 14:51

歐洲年輕背包客到澳洲從事採礦工作。（路透）歐洲年輕背包客到澳洲從事採礦工作。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期在社群媒體上，有個熱門的字「FIFO」（fly-in, fly-out，飛進飛出式工作），成為年輕歐洲背包客的新熱門標籤。《彭博》指出，社群媒體已成為了歐洲背包客通往澳洲偏遠礦場淘金的一條管道，也意外舒緩當地礦場勞動力短缺問題。

外媒報導，這類工作的年薪超過10萬澳元（約新台幣198.7萬元），較當地的薪資中位數還高，但競爭激烈，一些職位甚至收到超過千分申請，申請人大多是背包客。

根據澳洲官方統計，截至2024年6月止，外籍人士透過礦業工作續簽的打工度假簽證人數達1414人，比前一年不到500人暴增近3倍。在Google上搜尋「FIFO Australia」的排名也創下歷史新高。

這股熱潮，也為澳洲當地的必和必拓（BHP）、Fortescue、力拓（Rio Tinto）等礦業巨頭其承包商和人力仲介，帶來了更多補充人力的機會。

《彭博》指出，原本分享海島咖啡廳、日落美景的歐洲旅遊網紅，突然轉向展示在偏僻的澳洲礦場工作、生活，所分享的FIFO影片爆紅，導致一份工作有千人搶，最核心的理由很單純，就是薪水吸引人與零支出，讓背包客能迅速存到錢。

據了解，澳洲礦區位處偏僻，工人進出由公司派機接送，通常輪班1至2週，其住宿、餐食及娛樂設施都由礦場提供，實際上幾乎沒有生活開銷，這種工作模式也被稱為「飛進飛出」（fly in fly out, FIFO）。

來自法國的29歲 Thomas Nicoud，原本受過室內設計訓練，如今澳洲礦場操作礦場機械。他坦言，看到社群平台上大家邊賺錢邊享受免費設施，因而決定跟進。從德國焊工轉職澳洲礦場鍋爐工的Luca Spajic，短短數月就存下超過4萬澳元（約新台幣79.5萬元）。

不過，現實比影片艱辛，因為每日清晨摸黑上工，在沙漠高溫下進行高強度體力勞動，讓許多人根本無暇享受健身房或泳池。也有歐洲年輕人支付500歐元（約新台幣1.7萬元）向FIFO網紅購買「秘笈檔案」，結果得到的卻是粗糙的Google文件，被批評為騙局。

