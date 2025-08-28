黃仁勳：美國科技應成為世界標準 就像美元在全球經濟的地位

輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，美國科技公司不能被排除在中國市場之外，他們需要成為世界標準，就像美元是全球最主要的國際準備貨幣一樣。

黃仁勳在公司公佈完Q2財報後接受《雅虎財經》訪問時表示，美國總統川普（Donald Trump）也明白，美國的科技體系應該成為世界標準，正如美元是全球經濟賴以建立的世界標準一樣，我們希望世界科技和產業能夠以美國的技術體系為基礎，這其中也包括中國。

請繼續往下閱讀...

黃仁勳提到，輝達正在重啟引擎，向中國銷售晶片，目前公司已獲得美國政府的批准和許可，可以再次向中國出貨，目前正在尋找中國的訂單。

輝達公佈第2季資料中心業務收入高達411億美元（約新台幣1.25兆元），去年同期該部門營收為262億美元（約新台幣8010億元）。這項數據不包括H20晶片在中國的銷售。輝達也公佈了Q3財測，預計銷售額為540億美元（約新台幣1.65兆元），這同樣也未包含對中銷售。黃仁勳表示，任何來自中國的銷售都將是「額外獎勵」。

在財報會議上，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）提到，公司仍在等待與川普政府正式達成協議，屆時輝達將向政府上繳公司在中國銷售額的15％。黃仁勳補充，雖然輝達正在與川普政府就中國問題展開合作，但公司沒有考慮英特爾（Intel）與華府達成的那種交易，也沒有在討論中提到相關議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法