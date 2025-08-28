晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳：美國科技應成為世界標準 就像美元在全球經濟的地位

2025/08/28 11:24

輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）輝達執行長黃仁勳。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，美國科技公司不能被排除在中國市場之外，他們需要成為世界標準，就像美元是全球最主要的國際準備貨幣一樣。

黃仁勳在公司公佈完Q2財報後接受《雅虎財經》訪問時表示，美國總統川普（Donald Trump）也明白，美國的科技體系應該成為世界標準，正如美元是全球經濟賴以建立的世界標準一樣，我們希望世界科技和產業能夠以美國的技術體系為基礎，這其中也包括中國。

黃仁勳提到，輝達正在重啟引擎，向中國銷售晶片，目前公司已獲得美國政府的批准和許可，可以再次向中國出貨，目前正在尋找中國的訂單。

輝達公佈第2季資料中心業務收入高達411億美元（約新台幣1.25兆元），去年同期該部門營收為262億美元（約新台幣8010億元）。這項數據不包括H20晶片在中國的銷售。輝達也公佈了Q3財測，預計銷售額為540億美元（約新台幣1.65兆元），這同樣也未包含對中銷售。黃仁勳表示，任何來自中國的銷售都將是「額外獎勵」。

在財報會議上，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）提到，公司仍在等待與川普政府正式達成協議，屆時輝達將向政府上繳公司在中國銷售額的15％。黃仁勳補充，雖然輝達正在與川普政府就中國問題展開合作，但公司沒有考慮英特爾（Intel）與華府達成的那種交易，也沒有在討論中提到相關議題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財