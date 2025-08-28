晴時多雲

新加坡連降電價 經部：仍是台灣電價2.5倍

2025/08/28 10:19

能源署指出，新加坡即便有調降電價，每度住宅電價仍高於我國。（記者廖家寧攝）能源署指出，新加坡即便有調降電價，每度住宅電價仍高於我國。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕新加坡今年連續降電價，經濟部能源署表示，新加坡電價即便調降，以住宅電價來看，新加坡每度電是我國電價2.5倍。

能源署指出，依據新加坡最新公告的2025年第3季調降2.3%約每度7元，相對台灣住宅電價的2.77元，新加坡是我國的2.5倍。

能源署說明，2022至2024年國際燃料價格飆漲期間，國際電業採全數反映電價而造成物價上漲，我國則採取讓台電先吸收部分燃料成本的溫和調價，穩住物價照顧民生，以致台電吸收燃料上漲成本達6000億元。

能源署表示，新加坡住宅電價2020至2024年間多次調漲，2024年第1季每度高達新台幣7.4元，相較2020年漲幅逾50%。俄烏戰爭燃料大漲，新加坡採取電價完整反映，漲好漲滿，因此才有現在的調降空間。

反觀台灣2020、2021年考量疫情未調整電價，2022年7月起為照顧民生，住宅電價累計漲幅僅7%，遠低於新加坡漲幅。

能源署指出，若直接比較兩國住宅電價，新加坡即便有調降，每度住宅電價仍高於我國。

能源署計算，如果以新加坡2人家戶月用電422度為例，電費含稅約2900元，若以台灣6月起夏月電價計算，電費約1050元，亦即同樣用電量，新加坡一個月電費比台灣貴約1900元。

