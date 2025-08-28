焦點股》精成科：華麗轉型AI 股價連拉2根漲停

精成科華麗轉型AI，股價連拉2根漲停。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕近來PCB族群出現大漲行情，華科集團旗下PCB廠精成科（6191）近兩日也開始發動，精成科因併購日商Lincstech，成功跨入AI伺服器與半導體市場，AI相關營收比重拉高到19%，未來可望進一步擴大，公司華麗轉型，精成科股價連兩日帶量攻擊，繼昨日漲停後，今日一早再急拉亮燈漲停，再創歷史新天價。

精成科今日開盤不久即攻漲停，漲停一度打開後再鎖漲停，截至9:37分左右，精成科高掛漲停，漲停價131元，成交量逾3.92萬張，委買張數逾5700張。

精成科自4月8日起新增合併子公司Lincstech，帶動營收明顯成長，精成科董事長焦佑衡看好未來成長，他日前表示，併購日商Lincstech後，成功開拓AI伺服器及半導體客戶，AI相關營收比重拉高到19%，未來該廠區將聚焦AI伺服器應用，隨著新加坡與馬來西亞、台灣廠區持續擴產，未來AI相關產品將越來越多。

